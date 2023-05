Comprometido con Juárez

Agradecido por el apoyo y cariño que ha recibido de parte de la afición de Ciudad Juárez, el boxeador fronterizo Bryan ‘El Niño Maravilla’ Flores se siente más comprometido a mantenerse en el camino de la victoria y al mismo tiempo considera que la mejor manera en que puede responderles es con un título del mundo.

De 26 años de edad, Flores presenta una hoja de servicios con 24 victorias, 13 por la vía del cloroformo, así como un empate, incluidos dos triunfos en igual número de combates que ha tenido en los Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El púgil fronterizo asegura que hará lo imposible para llegar a ser el primer boxeador 100 por ciento juarense que gane un cetro mundial y escribir así su nombre en las páginas doradas del deporte de Ciudad Juárez.

“Me motiva cómo me ha recibido la gente después de mi última pelea, el cariño y el apoyo que siempre me han mostrado y eso me compromete más con todos ellos, la única forma que tengo de pagarles todo eso es regalándoles el título del mundo y creo que estoy más cerca que nunca, tal vez a finales de este año pueda ir en busca de la corona, tengo un gran equipo dentro y fuera del ring y vamos a lograrlo”, declaró Bryan Flores por medio de las redes sociales de la empresa que lo respalda, Promociones del Pueblo.

‘El Niño Maravilla’ disfrutó unos días con su familia antes de regresar a Las Vegas, donde entrena bajo la estricta disciplina del entrenador cubano Ismael Salas.

Flores está acostumbrado al sacrificio que significa estar lejos de la familia por largos períodos de tiempo, pues desde chico lo vivió como seleccionado nacional.