Comprometido con el futbol femenil

Cortesía FC Juárez

Gabino Amparán Martínez, entrenador de las Bravas de Juárez, es uno de los 18 directores técnicos que tienen la oportunidad de dirigir en la Liga MX femenil, división que recientemente reconoció su trayectoria en el futbol mexicano, primero como jugador y en los últimos años como timonel y auxiliar técnico en diversos equipos.

Originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, Gabino dirigió al Club Indios de Juárez en Primera División y en Liga de Ascenso, formó parte del equipo de trabajo del profesor Héctor Hugo Eugui como auxiliar técnico en Estudiantes Tecos en Liga MX y en Ascenso, mismo cargo que utilizaría meses después en Potros UAEM de la categoría de Plata.

Para el Apertura 2019 recibió la oportunidad de dirigir la categoría Sub-17 de Bravos y semanas más tarde la directiva hizo un enroque con David Aponte, quien se encontraba dirigiendo al equipo femenil de la frontera.

“Antes de que yo llegara a Juárez femenil, la Liga MX femenil me parecía un proyecto extraordinario con grandes avances en poco tiempo, yo la verdad no estaba tan empapado del tema. Al llegar a FC Juárez femenil me involucré mucho en la división y en mi equipo, era necesario conocer a las jugadoras, su historia, su trayectoria”, comentó.

Amparán llegó para dirigir a las Bravas previo al arranque del Clausura 2020; semestre que no pudo concluir dada la cancelación del torneo por la contingencia sanitaria y donde Juárez únicamente tuvo la oportunidad de disputar nueve encuentros.

Terminó su participación con una cosecha de una victoria, tres empates y cinco derrotas, sin embargo, Gabino señaló que la evolución de su oncena era evidente.