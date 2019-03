Complicada visita

Con el ánimo por las nubes por haber conseguido la semana pasada el primer triunfo de la temporada 2019 en la Liga de Futbol Americano en México, los Centauros de Ciudad Juárez visitan hoy a los Titanes de la Ciudad de México en busca de la segunda victoria al hilo.

Los Centauros llegan a este partido ubicados en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con una victoria y dos derrotas, mientras que los Titanes son terceros con dos ganados y un perdido, misma marca que tienen Bulldogs de Naucalpan y Pioneros de Querétaro, que están ubicados en primero y segundo lugar, respectivamente.

Normando Alarcón, de Centauros, aparece como líder receptor de la Liga tras cuatro jornadas disputadas con 14 recepciones en 21 envíos para 239 yardas y una anotación.

En segundo lugar de este departamento se ubica Roberto Salas, de los Tequileros, con 224 yardas y tres touchdowns, producto de 16 recepciones en 27 envíos, mientras que José Landa, de Bulldogs, es tercero con 189 yardas.

“El equipo a la ofensiva se ha convertido en ser muy contundente, con hombres que corren muy bien el balón, cachan bien los pases y tenemos quien los pone, además tenemos una súper línea de buen tamaño”, declaró Alarcón antes de viajar a la Ciudad de México.

“A la defensiva, está fuerte, rápida y eso es fundamental, con la velocidad que llegan los linieros, los linebackers, es impresionante, por eso le damos la confianza a todo el equipo”, agregó Normando.

“En mi departamento he aprendido muchas cosas, además de que siempre revisamos el video, evaluaciones toda la semana, siempre estamos estudiando todas las jugadas, alrededor de dos horas antes del entrenamiento, para que todo salga bien, me he acoplado bien al equipo y me va bien, además debo aprovechar la oportunidad y destacar”.

Alarcón consideró que el de hoy no será un juego fácil, por eso deberán dejar todo sobre el emparrillado. “Será un duelo muy importante, como dice el head coach Mauricio Balderrama, cada juego es importante y preparamos la semana como se van celebrando los juegos, y contra Titanes no será un juego fácil pero hay que dejar todo en el campo”.