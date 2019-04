Completan la barrida

San Luis.- Matt Wieters produjo tres carreras y se robó una base apenas por tercera vez en seis años, para que los Cardenales vencieran ayer 11-7 a los Dodgers de Los Angeles, campeones vigentes de la Liga Nacional, quienes fueron barridos en la serie de cuatro enfrentamientos.

En su primera apertura de la temporada, Wieters, de 32 años, elevó un globo de sacrificio en el segundo inning y pegó un doblete de dos carreras en el quinto, para que los Cardenales se colocaran en ventaja por 8-7. En el quinto acto, con corredores en las esquinas, Wieters se robó la intermedia mientras Matt Carpenter se ponchaba.

Fue su primer hurto desde el 27 de abril de 2017, y apenas el noveno en su carrera dentro de las Mayores.

Harrison Bader fue golpeado por lanzamientos con las bases llenas tanto en la segunda como en la quinta entrada. De acuerdo con la firma Elias Sports Bureau, Reed Johnson, de Toronto, había sido el pelotero anterior en forzar la entrada de carreras dos veces en un encuentro al recibir pelotazos.

El venezolano José Martínez igualó la mejor cifra de su carrera, con cuatro imparables, incluido un doblete que impulsó al dominicano Yimi García, durante un ataque de dos anotaciones en el sexto episodio. San Luis anotó su mayor número de carreras en la campaña y barrió a los Dodgers en una serie de cuatro duelos por vez primera desde el período comprendido del 15 al 18 de julio de 2010.

David Freese y Walker Buehler conectaron jonrones solitarios en el segundo acto por Los Angeles. El puertorriqueño Kiké Hernández disparó un vuelacercas para coronar un racimo de cuatro carreras en el tercer inning.

El mexicano Giovanny Gallegos (1-0) lanzó una entrada y un tercio, en su primera aparición de la campaña por los Cardenales, tras relevar a Michael Wacha.

El dominicano Pedro Báez (1-0) permitió cuatro carreras –tres limpias– y cuatro hits en una entrada.



Marineros 7, Reales 6

Kansas City, Missouri.- Con un jonrón de Dee Gordon en la sexta entrada, los Marineros se convirtieron en el primer equipo de las Grandes Ligas en pegar cuadrangular en cada uno de sus primeros 15 partidos de una temporada, y Seattle venció 7-6 a los Reales de Kansas City gracias a un vuelacercas de Daniel Vogelbach al arrancar la décima entrada.

Seattle mejoró su récord a 13-2 para encabezar la Liga al completar una barrida de la serie de cuatro partidos y amplió su racha ganadora a seis compromisos. Los Marineros son apenas el tercer equipo desde 1987 en arrancar una campaña con al menos 13 victorias en los primeros 15 juegos, luego de Milwaukee (14-1 en 1987) y Boston (13-2 el año pasado).

Kansas City ha perdido 10 duelos en fila, tiene la peor marca en Grandes Ligas con 2-10 y vive su peor inicio de campaña tras 12 encuentros desde 2006. Los Reales no pudieron defender ventajas de 4-0 en la sexta entrada ni de 6-4 con dos outs en la novena.

Whit Merrifield se fue de 5-0, con lo que se cortó su racha de 31 juegos con al menos un hit. No se había ido en cero desde el 9 de septiembre. El jardinero central de los Reales, Billy Hamilton, abandonó el partido con una lesión de rodilla después de no atrapar un batazo de Mitch Haniger, que a la postre se convirtió en un triple de dos carreras para empatar la pizarra en el noveno episodio.

Los 36 jonrones de Seattle empatan la marca establecida por los Cardenales de San Luis en el 2000 para la mayor cantidad de un equipo de Grandes Ligas en sus primeros 15 duelos. Los Marineros han anotado cinco o más carreras en todos excepto un juego.

Brandon Brennan (1-0) se apuntó su primera victoria de Ligas Mayores y no ha concedido una anotación en sus primeros nueve innings y dos tercios en Grandes Ligas, al limitar a los bateadores a un promedio de .156 (de 32-5).



Marlins 0, Rojos 5

Cincinnati.- Yasiel Puig reapareció tras una suspensión de dos juegos y remolcó dos carreras con un doble, y los Rojos de Cincinnati completaron la barrida de tres juegos ante los Marlins de Miami al vencerles por 5-0.

Los Rojos se presentaron a la serie inmersos en una racha de ocho derrotas y con el peor récord de la Liga Nacional. Se fueron con su primera barrida de tres juegos sobre los Marlins en el Great American Ball Park desde 2010.

La mayor parte de los 11 mil 192 aficionados vitorearon a Puig cuando el jardinero derecho cubano infructuosamente se fue contra el muro para llevarse un foul en el primer inning y otra vez en el quinto, cuando su doble ante el venezolano Pablo López (1-2) puso a los Rojos arriba 4-0. También se robó su primera base.

Puig se perdió los primeros dos juegos de la serie como sanción por su reacción en un altercado con los Piratas en el PNC Park el domingo.

El venezolano Eugenio Suárez tuvo una tarde de tres hits, incluyendo un jonrón solitario, en el enfrentamiento entre dos de las peores ofensivas de la Liga Nacional. Los Marlins son el equipo con menos carreras en la Liga (34). Los Rojos tenía el peor promedio colectivo (.194) pese a ganar 14-0 en el segundo juego de la serie.



Indios 4, Tigres 0

Detroit.- Shane Bieber diseminó tres hits en siete innings, Leonys Martín disparó un jonrón en su retorno a Detroit y los Indios de Cleveland blanquearon 4-0 a los Tigres de Detroit.

Bieber (1-0) recetó seis ponches con un boleto, y quedó con marca de 8-0 como visitante en su joven carrera. Cleveland ha ganado seis de siete tras llevarse dos de tres en esta serie.

El cubano Martín, canjeado de los Tigres a Cleveland el año pasado, sacudió un jonrón solitario en el tercero. Martín y el dominicano Carlos Santana dispararon tres hits cada uno por los Indios. Santana aportó un sencillo impulsor en el séptimo.

Spencer Turnbull (0-2) toleró tres carreras en cuatro innings.



Atléticos 8, Orioles 5

Baltimore.- Khris Davis pegó un par de cuadrangulares por los Atléticos por segundo juego consecutivo, mientras que Chris Davis extendió su racha sin hits 53 turnos al bat por los Orioles en una victoria de Oakland de 8-5 sobre Baltimore.

Josh Phegley, el cubano Kendrys Morales y Marcus Semien también conectaron jonrones por los Atléticos, que han ganado tres juegos en fila tras perder la serie de inicio de temporada. Khris Davis encabeza Grandes Ligas con nueve bambinazos en la campaña.

Chris Davis se fue de 3-0 con una base por bolas. En la cuarta temporada de un contrato de 161 millones de dólares por siete años, batea de 32-0 esta campaña y no ha aportado un solo imparable desde el 14 de septiembre, imponiendo la marca de la mayor cantidad de turnos al bat consecutivos sin un hit de parte de un pelotero que no es pitcher.

Aaron Brooks (2-1) abrió contra Baltimore por primera vez en su carrera y permitió tres anotaciones, tres imparables y tres pasaportes en seis innings. Blake Treinen lanzó una novena entrada perfecta con un par de ponches en su cuarto salvamento.

Dylan Bundy (0-1) otorgó seis carreras y siete hits en poco más de cinco episodios y recetó ocho ponches. E igualó la mayor cifra de su carrera al recibir cuatro jonrones. Los Orioles han concedido al menos un cuadrangular en cada uno de sus 13 partidos de este año.