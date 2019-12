Completa triplete

Byanca Melissa Rodríguez ratificó ser la mejor pechista de México al colgarse anteayer su tercera medalla de oro, sin embargo, terminó el 2019 sin poder dar aún la marca ‘A’ que la lleve a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El martes, la sirena capitalina de 26 años, cerró exitosamente su participación cumpliendo al ganar sus tres pruebas de Pecho 50, 100 y 200 metros dentro del Campeonato Nacional de Natación Élite de Invierno curso corto en Boca del Río, Veracruz. Y donde por cierto la suerte no le sonrió al suspenderse la jornada por mal clima y no desarrollarse las finales de su prueba de los 100 Metros Pecho, tomando en cuenta los heats preeliminares a contra reloj y fue ahí donde logró el mejor tiempo de todas con un minuto 14 segundos y 19 centésimas, quedando arriba siete segundos de la marca ‘A’ exigida por el COI y la FINA para asistir a la justa de verano próximo en Japón. En está prueba dejó con la plata a la mexiquense Mariana Ruvalcaba con 1:14.37 y el bronce a la neoleonesa Diana Chapa con 1:15.51 minutos. Previamente Byanca había conseguido dos oros en el centro acuático Leyes de Reforma, el domingo en los 50 metros pecho, prueba que no busca marca olímpica, y el lunes en los 200 metros pecho, su fuerte y donde lleva todo el proceso olímpico buscando dar esa marca y el martes logró un cierre dorado en los 100 metros del mismo estilo pero lejos de sus marcas.

Por otra parte, destaca en la incompleta y cancelada jornada, otra presea para Chihuahua con el tritón Said Revelez en la misma prueba élite de los 100 metros pecho con un tiempo de 1:04.06 minutos.