Compiten juarenses en Nacional de Artes Marciales Mixtas

Un nutrido grupo de 30 peleadores juarenses competirán a partir de hoy, y hasta el próximo domingo, en el Nacional de Artes Marciales Mixtas que se llevará a cabo en el Gimnasio Nuevo León Unido de Monterrey. Los fronterizos representan a dos academias locales, Ragnarok y Capital Fight.

“Ahorita la idea es llevar, como cada año, a los competidores que estén listos para este Nacional, que cuenta con cuatro categorías diferentes tanto en novatos, principiantes, intermedios y avanzados”, dijo Ricardo Morales, presidente de la Liga Municipal de esta disciplina.

“Tenemos en Ciudad Juárez alrededor de ocho participantes que están en nivel de avanzados, y si ganan el nacional ellos pueden ir a representarnos en el próximo Panamericano que se llevará a cabo en Colombia”, agregó Morales.

Este contingente de atletas juarenses lleva peleadores que ya han sido campeones nacionales, como Héctor Alanís, de 12 años, y el monarca nacional más chico de Ciudad Juárez, Sebastián Reza cuatro veces campeón nacional y Jorge Méndez tricampeón nacional.

“Me siento muy bien, me siento preparado físicamente, igual mentalmente con la ayuda de mis compañeros, con las personas que son más avanzadas que yo, me siento con la confianza de poder ir y dar todo de mí”, declaró Jorge Méndez, quien compite en avanzados 65 kg.

-¿Cuál ha sido la clave del éxito?

“Primeramente es la preparación física, asistir a mis clases regularmente, yendo a correr, y también hay una preparación mental, no sirve de nada estar preparado si al final de cuentas me cierro de último momento, entonces siempre trato de mantenerme físicamente y de ahí ya tratarme de enfocar más en lo mental”.

-¿Qué es lo más te gusta de esta disciplina?

“Más que nada deportivamente me gusta mucho lo que abarca, que no es solo una disciplina, que lleva varias, puedes llevar la tranquilidad del jiujitsu, puedes ser aferrado en la lucha, aguerrido en el boxeo, muchas cosas, y no necesariamente te tienes que cerrar a una sola disciplina, puedes incursionar tanto en el boxeo, te puedes ir a torneos de jiujitsu y puedes estar participando en MMA”.

Por su parte, Jorge Monsiváis, peleador amateur avanzado, dijo sentirse bien preparado para este Campeonato Nacional.

“La verdad venimos bien preparados tanto mi equipo como yo, venimos en una preparación súper fuerte la verdad, me siento contento con el trabajo que venimos haciendo y sé que tenemos la habilidad para traernos grandes cosas”, comentó Monsiváis.

El atleta fronterizo de 23 años de edad, practica las artes marciales mixtas desde hace ocho años.

“Primero que nada fue como un hobby, y mi entrenador Ricardo Morales me dio la confianza y me dijo ‘cómo ves, te avientas tu primero tiro’, y yo ‘pues va, vamos a darle’, y desde ahí ya agarramos confianza y valor para entrar al deporte”.

-¿Cómo has enfrentado las derrotas?

“Cuando tuve mi primer derrota me desanimé un poco, pero gracias a mis padres y a mi entrenador, que siempre estuvieron ahí, me dijeron ‘es que hasta los mejores pierden en esto’, empecé a cambiar mi mentalidad y ahora una derrota ya no la veo como una derrota, la veo como un aprendizaje. Una vez una persona me dijo que aprendes más de una derrota que de una victoria.”.