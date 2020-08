Comparte Gustavo ‘Rojo’ su extrema pasión

Omar Morales / El Diario Omar Morales / El Diario Omar Morales / El Diario Omar Morales / El Diario

Su pasión por el motocross es lo que ha motivado a Gustavo Monje no sólo a practicar deportes extremos desde hace más de 16 años, sino también a impulsar a los nuevos talentos para posicionar a Juárez como una región privilegiada para ésta y otras actividades.

Gustavo abrió a El Diario las puertas de su casa, desde donde por ahora sigue promocionando el deporte en la región debido a la pandemia por Covid-19, según nos relata antes de la entrevista.

Nuestro entrevistado, conocido como Gustavo “Rojo”, tiene 33 años y es el actual presidente de la Liga Municipal de Motocross, lo que le ha valido ser reconocido como promotor amateur del deporte del año en 2018.

¿Cómo nace tu interés por impulsar el deporte en la ciudad?

Gustavo Monje (GM). Soy exdeportista de motocross, de ahí vengo, siempre he practicado deportes y vivimos en una ciudad donde no se impulsaba este tipo de actividades; antes del 2004 había tres o cinco pilotos y con el paso de los años también llegó la desesperación de no tener una pista para practicar, así como una buena organización, es por eso que decidimos hacer ese cambio, insistimos por muchos años ante las autoridades para llevar a cabo un circuito hasta que en 2011 resurgió el movimiento.

¿Qué satisfacción te da ser impulsor de este deporte y cómo percibes el crecimiento que éste ha tenido?

GM. En 2013 decidí que tenía que dejar el deporte y tomarlo en serio como promotor, porque por más que intenté aplicar ambas, la verdad fue muy complicado, porque al quedar mal como promotor, le quedas mal a los atletas que confían en ti. La satisfacción ha sido enorme, cada vez los retos son más desafiantes, más ahora que no sólo promovemos el motocross, sino que ya también impulsamos otras disciplinas, los resultados ahí están, pero hay que mantenerlos.

Ante la posibilidad que tiene Juárez para seguir creciendo en deportes extremos como el motocross o bicicross, así como en otras disciplinas, Gustavo destacó no sólo el talento que existe en la ciudad, sino también el apoyo que existe por parte de las autoridades para seguir impulsando estas actividades.

“Bendito Juárez, siempre hemos recibido buen apoyo de las autoridades, porque saben que fomentamos el deporte, siendo los espectadores los más beneficiados. Esta ciudad se está posicionando como un lugar de deportes extremos, prácticamente somos los únicos en la región donde se practica motocross y bicicross, pues vienen de otras partes a competir aquí, eso te da una idea de cómo ha crecido el amor por estas disciplinas”, comentó.

¿Cómo enfrentar el reto de la pandemia?

GM. Ha sido complicado, mas no imposible. Uno de los deportes que empezamos a promover desde año pasado fue el crossfit.

Empezamos a usar el tiempo libre que nos dejó la pausa en la promoción deportiva para tratar de equipar a la gente con herramientas para entrenar en casa. Con la pandemia se hizo difícil pagar a los empleados, por lo que con esta nueva actividad buscamos instalarles un pequeño taller y empezamos a innovar con racks de metal, plataformas de levantamiento, cajas de salto, entre muchas otras cosas.

“Creo que el 2020 se va a quedar marcado por la pandemia, esperamos que no vuelva a pasar, a mí me ha dejado marca porque he cambiado la dinámica con mi hijo y el resto de mi familia. Mi mensaje para los juarenses es que no se guarden nada, si tienen experiencia en alguna área, no se la queden, que la compartan a las nuevas generaciones, sobre todo ahorita que estamos en modo supervivencia debemos sacarle todo el provecho posible a lo aprendido, innovar para hacer la diferencia”, concluyó.

