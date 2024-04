Una estancia de año y medio en el futbol europeo le permitió al delantero juarense Santiago Muñoz abrir los ojos y darse cuenta de lo que puede lograr como jugador profesional. Por lo mismo, ‘Santi’ toma esa experiencia como una maestría en su carrera deportiva.

Fue a principios de septiembre del 2021, que el jugador fronterizo viajó de Ciudad Juárez rumbo a la Ciudad de México, para de ahí volar hacia Inglaterra con una escala en Madrid, España, para enrolarse con el Newcastle de la Premier League, donde llegó a los 19 años de edad y fue parte de los equipos Sub-21 y Sub-23.

Los tres semestres que vivió en el Viejo Continente, con sus momentos alegres y sus momentos tristes, hicieron madurar a Muñoz, quien lejos de tomar su regreso al futbol mexicano como un fracaso, lo ve como una oportunidad para alcanzar un mayor crecimiento.

“Fueron muchas cosas, cosas de las cuales no se hablaron y no se dijeron en su momento. La gente habló de más sin saber la situación. Fue una experiencia inolvidable y estoy agradecido con el club Santos que me ayudó a lograr ese sueño”, declaró el futbolista juarense al programa La Jornada de Claro Sports.

“Tomo como una maestría lo que fui a hacer en Europa. Fue una experiencia inolvidable, me ayudó mucho como persona, como jugador, a crecer. Quiero hacer bien las cosas en Santos y demostrar lo que fui a aprender ahí. Tengo sueños y con el trabajo y la ayuda del club estoy seguro que iremos tomando camino a esos sueños”, añadió Muñoz, ahora de 21 años de edad.

Muñoz mencionó que hubo ciertas cuestiones que no le permitieron permanecer más tiempo en Europa, pero ya no es el momento de señalarlas, pues él prefiere enfocarse en el futuro.

“Hubo ciertas situaciones ahí en cuestión personal de lesión, pero hubo otras que nunca salieron y ahorita no vamos a salir a generar nada, ni mucho menos; como te digo, fue una experiencia inolvidable, única, la cual me ayudó muchísimo y también me ayudó a darme cuenta de la calidad de lo que puedo llegar yo a lograr a nivel internacional, y sin duda la calidad que en México es grandísima, pero me abrió los ojos para ver lo que puedo lograr. Estoy joven, con mucho camino por delante y quiero aprovecharlo al máximo”.

En el presente torneo Clasurua 2024 de la Liga MX, Santi ha visto acción en 13 partidos con el Santos de Torreón, seis de ellos como titular, con un gol anotado y 482 minutos jugados.