Como si fuera ayer…

Trece años después de aquel partido histórico en que los Indios de Juárez calificaron a la Liguilla del futbol mexicano después de haber evitado el descenso, y de paso eliminaron a Chivas y al América, el recuerdo está vivo como si hubiera sucedido ayer, en tres de sus protagonistas, el entrenador Héctor Hugo Eugui y los exjugadores Daniel ‘Maleno’ Frías y Daniel ‘Fideo’ Campos.

El 10 de mayo del 2009, los desaparecidos Indios de Ciudad Juárez derrotaron 3-1 a las Chivas del Guadalajara en la última jornada del calendario regular y con esa victoria se metieron a la ‘fiesta grande’, dejando fuera a los tapatíos y de paso a los millonetas de Coapa.

El domingo 26 de junio a las 12:00 del mediodía en el Estadio Benito Juárez, exjugadores de aquellos Indios y del ‘Rebaño Sagrado’ se verán las caras una vez más para tener un partido amistoso, que han denominado ‘Trece años después La Revancha’.

Héctor Hugo Eugui, entrenador de la escuadra juarense en ese 2009, recordó con una memoria fotográfica lo que sucedió en ese partido, especialmente en los últimos 15 minutos con el ingreso del juarense ‘Maleno’ Frías.

“Yo veía el entorno del equipo muy relajado, como diciendo ‘total, lo que venga es ganancia’, y yo no quería eso, tampoco me ponía nervioso porque decía ‘bueno está bien, los entiendo, que disfruten luego de las grandes tensiones que habíamos vivido’, pero se fueron llegando las horas y decíamos estamos a dos goles, estamos a dos goles”, señaló Eugui.

El entrenador uruguayo agregó que vio a las Chivas muy cómodas y tranquilas en el terreno de juego, como sintiendo que el partido lo tenían ganado, pero sin contar con la revolución que iba a armar ‘El Maleno’, que se prendió y contagió a todos sus compañeros de equipo.

“Al momento estaba uno molesto, quería entrar desde el inicio, pero ese partido ya era algo extra para nosotros porque lo que nos interesaba más era salvarnos del descenso”, dijo por su parte Daniel Frías. “Se me da la oportunidad de anotar un gol, de poner asistencias, fue un partido bueno para mí y bueno para mis compañeros, y dejamos fuera a dos grandes de la Liga”.

“A mí ese partido me toca vivirlo diferente porque yo venía de una lesión, nos tocó jugar en México contra Cruz Azul, me toca participar en ese encuentro y regresando tuve una cirugía y me toca vivir el partido como un aficionado más. La verdad fue un partido que todos disfrutamos al máximo”, comentó ‘El Fideo’ Campos.

En relación a la cancha del ‘Benito Juárez’ que en estos momentos recibe mantenimiento por parte de los Bravos de cara al Apertura 2022, Juan Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte, dijo que el promotor Jorge Gánem se acercó con él y vieron que esta fecha era lo más adelantada que se podía presentar el partido, antes de que el FC Juárez tenga su primer juego en casa el viernes 15 de julio.

Escalante agregó que si la cancha se llega a dañar por el partido de este domingo los responsables “sí seremos los que estemos al frente de este evento, obviamente no carguemos toda la responsabilidad a Jorge”, pero al mismo tiempo no cree que por un juego de dos horas se vaya a dañar el pasto.

“No hubo acercamiento con Bravos, el inmueble sabemos que es de la Universidad, fue con la que nos acercamos; no es un inmueble propio de Bravos, acudimos a la instancia correspondiente y se nos facilitó el espacio”, dijo Escalante.

El FC Juárez, a través de su departamento de prensa, dijo no tener algún pronunciamiento al respecto.

Trece años después, La Revancha 2022

Ex Chivas del Guadalajara vs Ex Indios de Juárez

Domingo 26 de junio

12:00 pm

Estadio Benito Juárez

Boletos: Desde $80.00 y hasta $200.00 pesos en Don Boletón

Para recordar…

Clausura 2009, Jornada 17

Domingo 10 de mayo

Indios 3, Chivas 1

Estadio Benito Juárez

-Con ese resultado los Indios de Juárez calificaron a la Liguilla en la última jornada y al mismo tiempo eliminaron a las Chivas y al América

-Una jornada antes, Indios se había salvado del descenso al derrotar como visitante a Cruz Azul

-En ese torneo el equipo juarense llegó hasta semifinales, donde fue eliminado por Pachuca

Exjugadores confirmados

Indios: Juan Augusto ‘Che’ Gómez, Tomás Campos, Edwin Santibáñez, Daniel ‘Fideo’ Campos, Javier Malagueño, Juan de la Barrera, Joe Acosta, Rubén Martínez, Daniel ‘Maleno’ Frías, Marco Vidal, Javier Saavedra, Juan Pablo ‘Cumbias’ López, Eduardo Cisneros, Manuel ‘Tripa’ Pérez, Alonso ‘Popeye’ Jiménez, David de la O, Sindey Balderas, Eliot Huitrón. Director Técnico: Héctor Hugo Eugui.

Chivas: Sergio Rodríguez, Chatón Enríquez, Amaury Ponce, Nacho Vázquez, Johnny Magallón, Joel ‘Tiburón’ Sánchez, Camilo Romero, Héctor ‘Pirata’ Castro, Ramón Ramírez, Sergio ‘Gaucho’ Ávila, Héctor Reynoso, Salvador Carmona, Omar Esparza. Director Técnico: Juan Pablo Romero.