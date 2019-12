Como reyes…

Sacramento, California.- Harrison Barnes logró su mejor número en la campaña con 30 puntos, incluidos seis en la prórroga, para que los Kings de Sacramento superaran ayer 100-97 a los Nuggets de Denver.

Sacramento perdía por 17 puntos al descanso y no tomó la delantera sino hasta el comienzo del tiempo extra, cuando Barnes saltó y encestó. Gary Harris consiguió un triple que colocó adelante a Denver por 95-94, pero Barnes respondió con dos tiros libres y atinó después un tiro corto.

Harris convirtió dos tiros libres antes de que Hield hiciera lo propio para que Sacramento cortara una racha de seis derrotas consecutivas ante Denver.

Los Nuggets no hicieron un solo disparo en los últimos 15 segundos.

Nemanja Bjelica totalizó 10 unidades y 12 rebotes por los Kings. Richaun Holmes añadió 13 puntos y 10 rebotes, mientras que Hield acumuló 21 tantos pese a una noche en que no lució muy afinado con el disparo.



Pacers 116, 76ers 119

Filadelfia.- Joel Embiid sumó 32 puntos y 11 rebotes, mientras que Ben Simmons realizó tres robos en los últimos 13.9 segundos, para que los 76ers de Filadelfia superaran 119-116 a los Pacers de indiana.

Simmons totalizó 15 puntos, 13 asistencias, seis rebotes y cuatro robos. Tobias Harris añadió 22 unidades a la causa de Filadelfia, que hilvanó su tercera victoria consecutiva y mejoró a una foja de 9-0 como local.

T.J. Warren acumuló 29 tantos y Malcolm Brogdon agregó 28 por los Pacers, que habían ganado cinco duelos al hilo. Con este encuentro, Indiana comenzó una exigente gira, en la que disputará cinco compromisos en siete días.

Los dos equipos habían disputado encuentros el viernes. Pero ninguno de los ataques pareció fatigado.



Hornets 96, Bucks 137

Milwaukee.- Giannis Antetokounmpo vio rota su seguidilla de 19 dobles-dobles, pero los Bucks de Milwaukee arrollaron 137-96 a los Hornets de Charlotte, para enhebrar su undécima victoria consecutiva.

El astro griego sumó 26 puntos, pero se quedó en nueve rebotes, al jugar apenas 20 minutos ante lo desigual del marcador.

Milwaukee (17-3) igualó su mayor total de puntos de la temporada. Se fue al descanso con una delantera de 17 tantos y la amplió a 101-75 en el inicio del cuarto período. Ello hizo posible cuidar a Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso de la temporada anterior, quien descansó durante todo el último cuarto.

La racha de dobles-dobles de Antetokounmpo en el comienzo de la campaña despertó curiosidad por ver si rompía el récord de 34 que impuso Bill Walton con los Trail Blazers de Portland en 1976-77.