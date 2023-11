Como en casa

Charlotte, N.C.- Dak Prescott está muy motivado y los Vaqueros de Dallas están ganando partidos que deberían ganar, teniendo la mirada puesta en los playoffs.

Las Panteras de Carolina se dirigen a su sexta temporada perdedora de manera consecutiva.

Sus rivales de la Conferencia Nacional van en una dirección opuesta y se enfrentarán hoy en lo que parecería ser un partido en casa para los Vaqueros, que tienen un récord de 6-3, aun cuando jugarán en el Estadio Bank of America de Charlotte.

Desde la Semana 8, Prescott lidera la NFL con mil 82 yardas en pases y 11 pases para anotación y ocupa el segundo lugar con un porcentaje de eficiencia de 129.4.

Ha registrado por lo menos 300 yardas de pases y tres pases para anotación en cada uno de los tres últimos partidos de Dallas, estando a uno de empatar el récord compartido por Peyton Manning, Steve Young y Patrick Mahomes.

Prescott viene de una actuación de 44 yardas de pases y cuatro anotaciones en contra de los Gigantes.

“Ellos tienen una buena ofensiva”, comentó Frank Reich, entrenador de las Panteras. “Dak es extremadamente efectivo desde la bolsa de protección y fuera de ella. Obviamente, CeeDee Lamb es un gran hacedor de jugadas y están teniendo éxito en el juego terrestre y aéreo”.

Aunque siempre habrá cierta duda acerca de los Vaqueros hasta que puedan derrotar a los mejores equipos de la Liga, incluyendo a Filadelfia, su rival en el Este de la Conferencia Nacional, que actualmente lidera la División.

Los Vaqueros lo saben y están enfocados en partidos que pueden ganar como en contra de Carolina, Washington y Seattle, antes de la revancha del 10 de diciembre con las Águilas, en casa.

“Siento que hemos tenido partidos en donde los hemos desperdiciado y no deberíamos haberlo hecho”, comentó el profundo de los Vaqueros Jayron Kearse.

“Cuando hagamos lo que decimos que queremos hacer, por ejemplo esos partidos importantes como San Francisco, Filadelfia, Miami y los Bills y podamos ganarlos, eso demostrará quiénes somos como equipo”.

De acuerdo a Next Gen Stats, el porcentaje de eficiencia de 136.1 de Prescott en contra de la marcación de uno contra uno es el mejor de la Liga, aventajando a Mahomes, que tiene un porcentaje de 121.0.

“A él le fascina el futbol americano y todo lo relacionado con él, incluyendo el entrenamiento”, comentó Mike McCarthy, entrenador de los Vaqueros. “Cuando uno observa este deporte, los domingos son realmente libres, pero lo que él hace de lunes a sábado también es impresionante”.

Como un tigre

Lamb encabeza la NFL con 617 yardas de recepciones en los últimos cuatro partidos.

Ha acumulado por lo menos 10 recepciones y 150 yardas de recepciones en cada uno de sus tres últimos partidos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NFL en llegar a esa marca.

Lamb puede convertirse en el primer jugador en registrar por lo menos 150 yardas de recepciones en cuatro partidos seguidos.

También puede ser el segundo jugador con por lo menos 10 atrapadas en cuatro partidos consecutivos, uniéndose a Calvin Johnson, miembro del Salón de la Fama.

Señalar las jugadas

Con la esperanza de darle a su equipo un impulso, Reich volvió a desempeñar su tarea como señalador de jugadas ofensivas.

Reich delegó este trabajo el 16 de octubre antes de la semana de descanso de Carolina. Las Panteras, que tienen un récord de 1-8, tuvieron una marca de 1-2 con el coordinador ofensivo Thomas Brown señalando las jugadas, aunque el equipo anotó sólo dos veces ofensivamente durante ese lapso.

Reich señaló las jugadas en los primeros seis partidos de la temporada, todas fueron derrotas para Carolina.

Sin embargo, las Panteras pasaron de promediar 294.7 yardas, 20.7 primeras oportunidades para anotar y 16.3 puntos por partido en seis partidos en los que Reich señaló las jugadas a 237.6 yardas, 16.3 primeras oportunidades para anotar y 11.3 puntos por partido en tres partidos cuando Brown señaló las jugadas.

Blanqueando a Parsons

Los Gigantes detuvieron al destacado acosador del mariscal Micah Parsons y no le permitieron ninguna tacleada por primera vez en sus tres años de carrera. Él está desplomándose en la lista de capturas, empatando en el décimo lugar con 7 ½ , aunque Parsons logró una captura en cada uno de los dos últimos partidos.

“Cualquier competidor puede frustrarse con eso”, comentó el coordinador defensivo Dan Quinn. “Habrá partidos como ése y habrá más”.

Quinn también dijo que esos partidos han sido difíciles para Parsons.

“Es difícil para cualquiera que pueda estar en esa posición debido a lo excepcional de lo que uno es capaz de hacer”, agregó Quinn. “Cuando alguien está diciendo ‘Tú no vas a arruinar el partido’, podemos aceptarlo. Me imagino que hay ocasiones en que es más fácil lidiar con eso y otras no, por ejemplo, el partido contra los Gigantes fue uno de ésos”.

Alrededor de Horn

Las Panteras podrían tener a toda su línea secundaria titular de vuelta en esta semana si el esquinero Jaycee Horn puede jugar, quien se lesionó un tendón en la Semana 1 y no ha jugado desde entonces.

Si Horn regresa junto con el esquinero Donte Jackson y los profundos Vonn Bell y Xavier Woods, la defensa de Carolina podría tener una oportunidad de luchar contra el juego aéreo de los Vaqueros.

Una época perdedora

Si las Panteras pierden, van a igualar el récord de la franquicia con su sexta temporada seguida no ganadora.

Las Panteras tampoco pudieron tener una temporada ganadora de 1997 al 2002.Carolina no ha llegado a los playoffs desde el 2017 y no ha jugado un partido de playoff desde que participó en el Super Bowl del 2015.

Tome nota

Dallas (6-3) en Carolina (1-8)

Hoy, 11 a.m. / 14.1

Línea de apuestas: Vaqueros por 10 1/2, de acuerdo a FanDuel Sportsbook

Contra la línea: Dallas 6-3; Carolina 1-6-2

Récord en la serie: Vaqueros lideran 10-5

Último duelo: Vaqueros derrotaron a Panteras 36-28 el 3 de oct. de 2021, in Arlington, Texas

Semana pasada: Vaqueros superaron a Gigantes 49-17; Panteras perdieron con Osos 16-13

Ofensiva de Vaqueros: general (14), acarreo (11), pase (6), anotación (e-6)

Defensiva de Vaqueros: general (3), acarreo (15), pase (2), anotación (4)

Ofensiva de Panteras: general (30), acarreo (27), pase (e-26), anotación (29)

Defensiva de Panteras: general (7), acarreo (26), pase (6), anotación (30)