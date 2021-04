Como en casa

Archivo / El Diario

Conocer lugares donde comer ahora que se está solo, sentir ya cariño por la ciudad en la que se ha vivido en los últimos dos años, planear los lugares a visitar cuando venga la familia y, sobre todo, agradecer el apoyo de la afición, son algunas de las experiencias que han vivido siete de los 10 jugadores extranjeros de Bravos en sus procesos de adaptación a la vida en esta frontera.

Con el equipo desde el Apertura 2019, el paraguayo Darío Lezcano destaca en especial el recibimiento y la amabilidad de los juarenses, que le han ayudado a adaptarse más rápidamente a la ciudad.

“Con la gente no tengo palabras, la verdad que me recibieron muy bien y estoy muy contento y feliz.

Y la ciudad, la verdad que desde que llegué no salgo mucho, pero me siento muy bien acá con la familia, y después vino la pandemia también y no se puede salir mucho, pero bien gracias a Dios”.

“Cualquier gente que encuentro me saluda bastante bien, muy amable, entonces eso también lo ayuda a uno a seguir adelante y la confianza. La verdad que sí, me adapté rápidamente”, comenta el goleador del equipo, de 30 años de edad.

El ecuatoriano Jefferson Intriago es otro de los foráneos que están con Bravos desde que fueron aceptados en Primera División para el Apertura 2019, y reconoce que en un principio se sorprendió con el recibimiento porque venía con otra idea de la ciudad.

“La verdad que desde el principio la gente se ha portado muy amable, muy atenta; la verdad que eso me sorprendió mucho, uno venía con otra perspectiva de la ciudad y la verdad que han sido casi dos años de mucho aprendizaje, ya me adapté mucho a la ciudad y le he agarrado ya mucho cariño”, comentó el jugador de la piocha multicolor.

“La gente es muy amable acá, a diferencia de otras ciudades de acá de México, sí he notado esa diferencia. Siempre me acuerdo que me encontré una señora en el aeropuerto que venía directamente para acá, me venía conversando y la verdad que muy, muy amable la señora, y la verdad que es una ciudad que merece la pena conocer independientemente de las cosas que se digan”, agregó Intriago, de 24 años de edad.

“Primeramente gracias a Dios muy bien, creo que he llegado con una expectativa muy alta y la verdad que me he sentido de maravilla más que todo. La acogida que ha dado la gente acá ha sido muy buena”, dijo por su parte el delantero ecuatoriano Eryc ‘La Culebra’ Castillo. “Cuando voy a alguna tienda, que salgo a comprar algunas cosas, ha habido gente que ha sido acomedida, ha sido muy amable, y la verdad muy contento con eso”.

Procedente de los Gallos de Querétaro llegó para este torneo Clausura 2021 el mediocampista colombiano Ayron del Valle, que también destaca el recibimiento que le dio la afición.

“El apoyo se siente cuando llegamos aquí al estadio, veo el estadio que la gente nos viene a apoyar y he conocido un poco de la ciudad y me ha parecido chévere (los burritos le dice Intriago), la gente muy amable y esperemos de seguir conociendo”.

De 32 años de edad, Del Valle agrega que “las veces que he salido la gente muy tranquila, muy amable, y bueno, eso es lo bonito de estar acá. También he ido conociendo cosas que no conocía, la comida muy rica también y esperemos seguir mucho tiempo acá y seguir conociendo más de la gente y también del equipo”.

“Conociendo de a poco algunos lugares, más que nada restaurantes porque ahora estoy solo, pero tranquilo, no soy de salir mucho tampoco, así que bien, un poco distinto el clima”, señala el mediocampista argentino Matías ‘Caco’ García.

“Yo creo que son lugares muy tradicionales lo que es acá la frontera. He conocido también los lugares, por ejemplo, donde estuvo el papa, muy cerca acá del estadio, con eso muy contento de poder estar en un lugar muy tradicional con gente que también hay acá al lado, que son los estadounidenses, y se hace la carrera de la amistad y mucho de esas cosas, así que bueno, voy conociendo de a poco en este poco tiempo que llevo”, agregó García.

Luis Pavez, defensa nacido en Chile hace 25 años, dijo estar muy feliz y muy contento en Juárez, a la que considera una ciudad muy cómoda, muy sencilla, con gente muy bonita.

“He hablado con muchas personas ahí donde vivo yo, que son de acá y me han hablado muy bien, me han tratado muy bien, son muy amables. La verdad que no he salido mucho, ahora viene una familia a verme y ahí vamos a tratar de salir a conocer lugares de acá como es la casa de Juan Gabriel, las dunas, bueno… la X que ya la conozco, así que tratando de ver lo bueno de la ciudad y como te digo, estoy muy cómodo y muy feliz aquí”.

El español Pol García fue el último refuerzo de los Bravos para este torneo y aunque reconoció tener un mal sabor de boca por los resultados negativos que se han presentado recientemente en el torneo, señaló que el apoyo brindado ha servido para que se acople bien al equipo.

“Muy bien, la gente, pues me ha apoyado desde el inicio, los compañeros me han apoyado muy bien, me han hecho que me acople muy bien al equipo, un poco pues el mal sabor de boca de los últimos resultados, pero estamos trabajando para revertirlos y darle las máximas alegrías a los aficionados y esperemos que mejore lo antes posible este momento”, declaró el defensa de 25 años de edad.

Nombre: Darío Lezcano Fariña

Posición: Delantero

Fecha de Nac.: 30 de junio de 1990

Lugar de Nac.: Caaguazú, Paraguay

Edad: 30 años

Estatura: 1.78 m

Peso: 82 kg

Nombre: Ariel Matías García

Posición: Mediocampista

Fecha de Nac.: 22 de octubre de 1991

Lugar de Nac.: Córdoba, Argentina

Edad: 29 años

Estatura: 1.74 m

Peso: 71 kg

Nombre: Jefferson Alfredo Intriago Mendoza

Posición: Mediocampista

Fecha de Nac.: 4 de junio de 1996

Lugar de Nac.: Manabí, Ecuador

Edad: 24 años

Estatura: 1.72

Peso: 70 kg

Nombre: Ayron del Valle Rodríguez

Posición: Mediocampista

Fecha de Nac.: 27 de enero de 1989

Lugar de Nac.: Bolívar, Colombia

Edad: 32 años

Estatura: 1.76 m

Peso: 76 kg

Nombre: Pol García Tena

Posición: Defensa

Fecha de Nac.: 18 de febrero de 1995

Lugar de Nac.: Terrassa, España

Edad: 25 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 71 kg

Nombre: Luis Alberto Pavez Muñoz

Posición: Defensa

Fecha de Nac.: 17 de septiembre de 1995

Lugar de Nac.: Santiago de Chile

Edad: 25 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 75 kg

Nombre: Eryc Leonel Castillo Arroyo

Posición: Delantero

Fecha de Nac.: 5 de febrero de 1995

Lugar de Nac.: Esmeraldas, Ecuador

Edad: 25 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 84 kg