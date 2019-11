Como en casa

Aunque se integró apenas en el mes de julio, es decir a media temporada, el colombiano Sebastián Velásquez no tardó en acoplarse al estilo de juego de El Paso Locomotive al grado de ganarse la titularidad, pero además se sintió tan arropado por la comunidad paseña que el día del tiroteo del pasado 3 de agosto, encabezó junto a otros compañeros una campaña de recaudación de fondos en apoyo a las víctimas.

Mañana Velásquez y la Locomotora de El Paso jugarán la final de la Conferencia Oeste del Campeonato de la United Soccer League ante Real Monarchs de Salt Lake City, equipo para el que el jugador de 28 años jugó recientemente, así como en su filial de la Major League Soccer (MLS), el Real Salt Lake.

“Ahí en Salt Lake empecé mi carrera, en el 2012 me escogieron para jugar en el equipo de Real Salt Lake, pude jugar cuatro añitos con ellos, después de eso pude jugar con el equipo de la USL del Real Monarchs y bueno, gracias a Dios pudimos vivir muchas cosas bonitas, mucha de mi carrera fue allá y aparte de eso tengo un hijo en Salt Lake City”, dijo el jugador nacido en Colombiana, pero crecido desde muy chico en Carolina del Sur.

Velásquez no dudo al decir que si mañana se le da la oportunidad de anotar un gol lo festejaría ante su exequipo y su exafición.

“Sí, pues si meto un gol yo celebro, no me puedo tirar a que porque jugué con ellos no celebro. Los goles son goles y uno nunca sabe cuándo va a anotar su último gol, entonces hay que disfrutarlo cada vez que le toque a uno la oportunidad”.

Nacido en Medellín, Colombia, el 11 de febrero de 1991, Velásquez llegó de muy niño a los Estados Unidos, de la mano de su madre que buscaba una mejor vida y se establecieron en Greenville, Carolina del Sur.

“Ahí empezó todo, ahí empezó la vida de Sebastián, ahí empecé a ir a estudiar, todo, todo, casi toda mi vida la pasé por allá, y empezó también mi vida del futbol. Tuve la oportunidad de crecer allá y jugar futbol allá y ya después fue cuando me vine para Salt Lake City que me dio la oportunidad de jugar futbol profesional”.

-¿Qué sabías de El Paso antes de llegar a Locomotive?

“Yo la verdad no conocía El Paso, había escuchado que era en Texas, pero no conocía El Paso, no sabía mucho de cómo era acá. A mí me gusta mucho reconocer el lugar donde vivo, conocer qué hay a mi alrededor y saber dónde me estoy metiendo, entonces me di el gusto de ir a conocer y las personas de acá son muy buena gente, es una comunidad muy unida”. El jugador de la máquina paseña recordó el momento difícil que le tocó vivir el 3 de agosto, situación que lo motivó a poner su granito de arena y ayudar a la gente, que se le unió en su llamado a recabar fondos para las víctimas del tiroteo.

“Todo eso une al grupo, une a la gente, une a la comunidad, une el futbol, entonces yo creo que en sí todo eso ayuda para pasar esa misma mentalidad, esa motivación para jugar estos partidos”.

-¿Has tenido oportunidad de cruzar a Juárez?

“La verdad no he tenido oportunidad de cruzar a Juárez, me gustaría conocer, pero tampoco es que quiero ir a meterme solo por allá, se escuchan las cosas, entonces yo hasta que alguien me pueda guiar bien quiero ir a conocer”.

-¿Has regresado a Colombia?

“Sí, yo siempre, siempre viajo a Colombia, siempre voy en vacaciones, aparte de eso ya con muchas cosas buenas que están pasando, como que ya se están interesando muchos equipos de Primera en mí y bueno, hasta de pronto se me da la oportunidad de jugar en Colombia, entonces son cosas que uno siempre tiene en la cabeza y piensa que son grandes oportunidades”.

-Es decir, ¿estás abierto a esa posibilidad?

“Nunca he jugado en mi país y siempre ha sido un sueño mío algún día jugar Primera División en Colombia y bueno ya varios equipos han llamado hasta han ofrecido contratos, pero bueno, yo la verdad estoy enfocado en el partido del sábado y hasta me gustaría quedarme mucho tiempo acá en El Paso, acabo de comprar una casa, entonces Dios quiera que se den las cosas”, finalizó.