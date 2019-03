Como en casa

Indianapolis.- Hay un mariscal en el combinado de reclutamiento de la NFL del que el entrenador de los Gigantes de Nueva York, Pat Shurmur, se ha enamorado completamente, y no es Kyler Murray, ni Dwayne Haskins, ni Drew Lock, ni Daniel Jones, ni Ryan Finley.

Es Kyle Shurmur, su hijo de 22 años quien lanzó 50 pases de anotación en el transcurso de las últimas dos temporadas para Vanderbilt.

“Bueno, estoy extremadamente orgulloso de él”, dijo el entrenador de los Gigantes. “Ha tomado grandes decisiones. Hizo un excelente trabajo en la preparatoria al darse la oportunidad de ir a un lugar como Vanderbilt. Se graduó en tres y medio años, los ayudó a ganar partidos. Es un buen jugador”.

Kyle Shurmur no está del todo en la misma liga de los mariscales de primera clase, pero con una estatura de 6 pies con 4 pulgadas y 225 libras de peso, con un título en Economía y un historial que incluye una amplia cobertura de las formaciones de centro y escopeta por el transcurso de cuatro años en la SEC, ahora se proyecta como un auténtico prospecto del futbol profesional.

Las probabilidades de que pronto se encuentre en el roster de alguien para cuando llegue el otoño son buenas. Quizás incluso en el roster de los Gigantes.

“Me sentiré muy agradecido con la oportunidad que se me dé”, dijo Kyle.

Incluso si eso significa tener que enfrentarse a su padre en lugar de tener que jugar para él.

“Con cualquier oportunidad me sentiré muy apreciado”, dijo Kyle.

Ya de por sí tiene una ventaja que muchos otros mariscales no tienen. Al prepararse para el combinado, recibió algunos consejos, no sólo de su agente, Tom Condon, sino también muchos consejos de parte de su padre, sobre lo que podría llegar a esperar.

“De niño siempre vi el combinado por televisión y uno quizás sólo ve a la prensa en la banca, pero luego uno ve los ejercicios en el campo”, según Kyle, señalando que se trata de algo más que eso. “Es un proceso de cinco días. Él me preparó mentalmente para eso. Mi agente y él de cierta manera me dieron un avance de lo que podría esperar, cinco días en lugar de un solo día”.

Claro que Pat Shurmur ha estado dirigiendo a Kyle durante toda su vida.

“Todos piensan que él quiere que yo sea un gran mariscal”, dijo Kyle. “Pero yo creo que primeramente él quiere que yo me convierta en una gran persona. Y esos son los cimientos para poder llegar a ser un gran mariscal”.

Un centro de la All-Big 10 en Michigan State, Pat Shurmur nunca obligó a su hijo a que jugara en las trincheras.

“No, de hecho él me lo decía, asegúrate de jugar en una posición en la que tus manos no tengan que estar en el suelo”, dijo Kyle.

Pero en muy pocas ocasiones Pat llegó hablarle a su hijo sobre su técnica.

“Tuve muy buenos entrenadores en Vanderbilt”, dijo Kyle. “Me entrenaron bien, con dureza, y él de cierta manera no quiso intervenir en ello”.

Y aunque comparte la misma pasión que tiene su padre por el futbol, Kyle quiere seguir sus pasos rumbo a la NFL, pero no quiere convertirse en entrenador.

“Mi padre siempre se iba a trabajar muy temprano, y regresaba ya muy tarde en la noche. Mi mamá se quedaba sola por gran parte del tiempo, por lo que no sé si me llegará a gustar ese estilo de entrenar”, dijo Kyle. “Pero ser un jugador, tengo una gran oportunidad justo ahora y obviamente siendo un jugador será sensacional. Ha sido mi sueño de toda la vida”.

Kyle también tenía otra cosa que el resto de la clase de mariscales de este año no tenía: acceso a personas como Donovan McNabb, Sam Bradford, Colt McCoy y Brandon Weeden, ya que de chico solía ayudar en los campamentos de entrenamiento en Filadelfia, San Luis y Cleveland.