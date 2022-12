Cómo Budweiser salvó su Copa del Mundo

Next

Next

The New York Times -

The New York Times -

Doha.- El tema del lujoso hotel W en el centro de Doha es la cerveza Budweiser. Las paredes están adornadas con etiquetas de Budweiser. "Budweiser" está pintado en letras enormes a lo largo del mostrador de cobro. Hay un rincón de "Jugador Budweiser del partido", donde las personas pueden tomarse selfies mientras levantan un trofeo falso con un fondo de Budweiser. Bañado en rojo y blanco, el lugar tiene la sensación de una lata de cerveza gigante.

Budweiser, que ha sido el patrocinador oficial de la cerveza de la Copa del Mundo durante los últimos 36 años, transformó el hotel en lo que llamó "una experiencia de hogar lejos del hogar" antes del torneo de 2022. Eso fue dos días antes del partido inaugural, cuando el gobierno de Qatar desbarató los planes de venta de cerveza cuidadosamente elaborados (y bastante caros) de Budweiser al prohibir repentinamente la venta de alcohol en y alrededor de los estadios del torneo durante el evento.

La naturaleza desalentadora de la situación: la abrupta contravención de un plan que se estuvo elaborando durante años, el desmantelamiento en el último momento de las elaboradas carpas de Budweiser en los partidos, las consecuencias financieras y otras relacionadas para un patrocinador del torneo desde hace mucho tiempo, la naturaleza pública de todo fue articulada acertadamente en ese momento por el propio Budweiser.

“Bueno, esto es incómodo”, escribió la compañía en un tuit, que luego eliminó de inmediato, tanto para ilustrar como para agravar su punto.

Pero, al igual que el tweet fantasmal, conservado para siempre en capturas de pantalla, Budweiser sigue estando presente en la Copa del Mundo, aunque de una manera diluida.

Si bien los estadios han sido limpiados de cerveza normal, están inundados de montones de Budweiser Zero sin alcohol. Los anuncios de la bebida se reproducen en bucle en las pantallas de los estadios, y los refrigeradores llenos se encuentran al alcance de la mano en los puestos de venta, justo al lado de la Coca-Cola.

En Lusail, los letreros junto a Budweiser Zero indicaron debidamente que "Budweiser se enorgullece de servir sus productos de conformidad con las normas y reglamentos locales".

"Orgulloso" es una forma de decirlo.

“Me alegro de que no hayamos sido nosotros”, dijo una representante de otro patrocinador de la FIFA, quien habló con la condición de que no se identificara ni a ella ni a su empresa, diciendo que no quería criticar públicamente al gobierno de Qatar. “Las regulaciones de Qatar son muy estrictas de arriba a abajo, y es difícil cuando sientes que las regulaciones pueden cambiar tan abruptamente”.