Cometen ‘error de redacción’

La directiva de los Indios de Juárez señaló que fue un error de redacción en el diseño lo que sucedió con la publicación que desató la polémica en redes sociales en la que se asegura que no se permitirá el acceso al estadio a los aficionados que intenten ingresar con ropa pirata, que lleve el logo del conjunto fronterizo que participa en el Campeonato Estatal de Beisbol Primera Fuerza.

Las opiniones en contra de la medida no se hicieron esperar desde el momento en que apareció la publicación en la cuenta oficial de Facebook del club juarense (Indios de Juárez).

La directiva, a través de su vocero, aclaró que no se negará el acceso a los aficionados que porten algún tipo de ropa que lleve el logo o nombre del equipo indígena, pero lo que sí quieren es detener la venta de estos productos en establecimientos que ofertan la mercancía del equipo juarense con precios mucho más bajos de los que la directiva vende como original.