Comen tiburón

Ciudad de México— El volante argentino Víctor Malcorra y el zaguero colombiano Jeison Angulo anotaron goles en un lapso de cinco minutos en el segundo tiempo y Pumas quebró una racha de dos partidos sin ganar al vencer 2-0 a Veracruz el domingo, por la quinta fecha del torneo Apertura mexicano.

Malcorra ejecutó un tiro libre con maestría para lograr el primer tanto del encuentro a los 63 minutos y Angulo recibió un centro por derecha para anotar el segundo tanto del encuentro a los 68.

Los universitarios, que este torneo son dirigidos por el español Míchel González, ahora tienen nueve puntos, con los que saltaron del undécimo al quinto puesto de la clasificación.

''De los cinco partidos que hemos disputado en este campeonato, excepto media parte en Tijuana, creo que vamos en una línea ascendente y estamos contentos", dijo Míchel al final del encuentro. ''Estoy contento de haber venido aquí sinceramente, más allá de los resultados. El equipo entrena y juega muy bien, ojalá lo podamos demostrar todo esto hasta la Liguilla''.

Veracruz ahora tiene 31 encuentros consecutivos sin poder ganar y permanece con un punto en el último puesto de la clasificación. Su última victoria en un partido de la liga mexicana fue en agosto de 2018.

Esos malos resultados provocaron que los Tiburones Rojos perdieran la categoría sobre el campo al finalizar la temporada pasada, pero el reglamento mexicano contempla una sanción de seis millones de dólares con la que pudo mantenerse en la primera división.

''Los jugadores están muy avergonzados con la actuación, yo estoy contento con ellos pero no con la forma de juego", dijo el veterano entrenador Enrique Meza. ''Con la experiencia que tengo, no hay nada que me presione y además ya sabía a lo que venía, así que no hay nada que me asuste".

El equipo local se puso al frente con un tiro libre de Malcorra, quien conectó un disparo que pasó por encima de la barrera y se incrustó en el ángulo izquierdo.

Poco después de eso, el paraguayo González mandó un centro por el costado derecho que se paseó por el área chica hasta que Angulo llegó de atrás y anotó con potente disparo para poner el 2-0.

FIN DEL INVICTO DE SANTOS

El delantero argentino Maximiliano Salas firmó un doblete y Necaxa regresó a la senda del triunfo y de paso acabó con el paso invicto de Santos al vencerlo con un marcador de 3-0.

Salas anotó su primer gol con disparo de media distancia a los 53 y luego añadió un tanto con un tiro rasante dentro del área a los 64, mientras que su compatriota Mauro Quiroga selló la cuenta a los 90.

Los Rayos poseen siete puntos para colocarse en la novena posición de la tabla. Santos permanece con 12 unidades.