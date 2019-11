Cole y Rendón encabezan mercado de agentes libres

Nueva York.- El tercera base de Washington Anthony Rendón se convirtió el jueves en agente libre, un día después de sonar un cuadrangular para dar inicio a una remontada en la séptima entrada del séptimo juego de la Serie Mundial.

El lanzador de Houston Gerrit Cole también quedó disponible después de calentar en el bullpen pero nunca ver acción en el duelo decisivo.

Y el abridor de los Nacionales Stephen Strasburg, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, podría unírseles en los próximos días. Tiene el derecho de rescindir su contrato, al que le quedan más de 100 millones de dólares por cuatro campañas.

La temporada de negocios del beisbol inició poco después del último out.

“Creo que es difícil adelantarse”, dijo el manager de los Astros AJ Hinch. “Las temporadas terminan muy rápido. No importa si llegaste al séptimo juego de la Serie Mundial. Cuando menos lo esperas, ¡boom!, se acabó”.

Cole, Rendón y Strasburg son representados por Scott Boras, un agente que es conocido por sus negociaciones lentas y metódicas. El invierno pasado concretó el pacto del jardinero Bryce Harper por 330 millones de dólares y 13 años con Filadelfia, el 28 de febrero.

Se anticipa que Cole, un derecho de 29 años que finalizó la campaña con marca de 20-5, obtenga el contrato más caro de la historia para un lanzador y supere el acuerdo de 217 millones de dólares por siete años de David Price con Boston antes de la campaña de 2016, y el promedio de 31.33 millones anuales de Justin Verlander con su pacto actual por tres años con los Astros que comenzó en 2019.

Cole tuiteó el jueves una carta en la que agradeció a los aficionados de Houston.

“Antes de convertirme en Astro, no sabía mucho de Houston, pero después de dos años me hicieron sentir en casa”, escribió. “Esta es una relación entre un equipo y... aficionados como ningunos que haya conocido“.

Strasburg, de 31 años, apenas finalizó su tercera campaña de un contrato por 175 millones de dólares y, con marca de 18-6, viene de su mejor temporada. Rendón encabezó las Grandes Ligas con 126 carreras impulsadas, además de batear para .319 con 34 cuadrangulares.

En total, 131 jugadores se convirtieron el jueves en agentes libres, y 53 más podrían sumárseles según las decisiones del equipo, pelotero, o ambos, en los próximos días.

Entre los pitchers disponibles está el líder de efectividad en las Mayores Hyun-Jin Ryu, Zack Wheeler, Madison Bumgarner, Rick Porcello, Cole Hamels, Jake Odorizzi y Dallas Keuchel, quien quedó libre después de concluir la temporada de 2018 y tuvo que esperar hasta junio para alcanzar un acuerdo de un año con Atlanta.