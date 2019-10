Cole, a escena

Nueva York.- Gerrit Cole entró a una sala de conferencias después de uno de sus primeros ejercicios de entrenamiento de primavera con los Astros de Houston en febrero de 2018 y fue recibido por unas 10 personas.

“Había tablas, videos, tablas coincidentes”, recordó Cole. “Era todo nuevo entonces, pero ahora es bastante sencillo para mí”.

Cole se transformó en quizá el mejor lanzador en las Ligas Mayores después de esa presentación de una hora, aumentando el uso de su bola rápida y su curva de cuatro costuras, casi dejando caer su plomada de dos costuras y atacando la parte superior de la zona de strike con mucha más frecuencia.

Con los Astros y los Yanquis empatados a un juego cada uno en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Cole va 18-0 en sus últimas 24 aperturas en su enfrentamiento hoy por la noche contra el as de Nueva York, Luis Severino.

“Es una maravilla. Este es el gran escenario”, dijo el manager de los Astros, AJ Hinch. “Es ruidoso desde el primer lanzamiento. Te traerá algo de adrenalina”.

Houston puede ser conocido por el petróleo, pero este octubre ha sido el país Cole. Se está abriendo camino hacia una élite de postemporada que incluye a Christy Mathewson, Sandy Koufax, Bob Gibson, Orel Hershiser y Madison Bumgarner.

Una vez, los Astros recordaron el 22 de mayo por un ‘triple play’.

Ahora es notable como la última vez que Cole perdió.

Seleccionado por primera vez por Pittsburgh en el Draft amateur de 2011, Cole tenía récord de 59-42 con una efectividad de 3.50 en cinco temporadas de Grandes Ligas cuando fue enviado a Houston en enero de 2018 por los diestros Joe Musgrove y Michael Feliz, el tercera base Colin Moran y el jardinero Jason Martin. Desde esa reunión de entrenamiento de primavera, su récord de temporada regular es 35-10.

El entrenador de lanzadores Brent Strom fue quien más habló durante la discusión, junto con el entrenador de bullpen Josh Miller, el coordinador de lanzadores de Ligas Menores Doug White, el gerente de información avanzada de las grandes ligas Tom Koch-Weser y Brandon Taubman, director senior de investigación y desarrollo y exexperto en valoración de derivados de Ernst & Young.

“Simplemente no me había sumergido en todo ese reino mucho antes. Así que supongo que eso fue lo más sorprendente, que incluso podrías pronosticar cómo se proyectaría un lanzamiento contra el resto de la Liga”, dijo Cole.

Hinch considera que la presentación es un secreto comercial, lo que no es sorprendente para una organización cuyo equipo de análisis empleó al exbiomatemático de la NASA Sig Mejdal, ahora con Baltimore.

“La preparación detrás de escena para lo que entra en las reuniones y la comunicación con nuestros jugadores no tiene comparación en mi tiempo en el juego”, dijo Hinch, en el beisbol profesional durante aproximadamente un cuarto de siglo. “Venderlos consiste en proporcionarles tanta información como sea posible en un entorno que es una calle de doble sentido y aplicarla en el campo, de lo que es responsable el jugador. Así que eso es todo el detalle que les voy a dar sobre nuestras reuniones porque es algo que consideramos muy importante para el desarrollo de nuestros jugadores”.