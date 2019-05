Colby James, probado caballo

Colby James, de Rex Wells, llega con credenciales de stakes probadas para tomar parte en una de las 13 pruebas para el Mountain Top Futurity, Grado 2 Restringido con bolsa de 404 mil dólares, que se corren esta tarde en el hipódromo Ruidoso Downs.

La primera posta es a la 1:00 pm, con estacionamiento y entrada general gratis.

Habrá un número récord de 122 caballos en estas pruebas, con lo que se supera la marca de 116 de hace dos años. Colby James, que corre en la sexta prueba, tiene la clase para ser peligroso en las 350 yardas.

Caballo cavado, producto de Jesse James Jr, Colby James inició su carrera de una manera impresionante al registrar el tiempo clasificatorio más rápido para el New Mexican Spring Futurity con bolsa de 393 mil 180 dólares, para criados en Nuevo México que se corrió en Sunland Park.

Fue cronometrado con :15.136 segundos en las 300 yardas cuando ganó aquella prueba por un cuello sobre el segundo más rápido clasificado, Daddys Sugar Momma, que hoy corre en la segunda prueba para el Mountain Top Futurity.

Entrenado por Rodolfo ‘Rudy’ Valles, Colby James fue ligero favorito en el New Mexico Spring Futurity y terminó segundo, un cuello detrás de Honky Tonk Daddy.

“Es un pequeño caballo muy bueno”, dijo Valles. “Es honesto. Cuanto más lejos va, más le va a gustar. Se resbaló un poco al salir de la puerta (en el New Mexico Spring Futurity) y regresó corriendo”.

Su jockey regular, Alan Hernández, estará también hoy en la monta de Colby James, que fue adquirido en 15 mil dólares, y que partirá desde la quinta posición.

Daddys Sugar Momma, de Diamond Racing Stables, viene de ese segundo lugar detrás de Colby Jones en las pruebas del Spring Futurity para después terminar en quinto lugar en la final de esa carrera.

El entrenador José Luis Muela tendrá a Sergio Becerra Jr en la monta de Daddys Sugar Momma desde la tercera posición.