Cobra Boulter 20 mil euros por retirarse

París— Katie Boulter logró poner su nombre en todo el ámbito del tenis pero no por su juego, todo lo contrario.

La tenista británica puso la primera polémica en Roland Garros al retirarse por dolencias y aún así ganar 20 mil euros.

La jugadora, número 3 en Gran Bretaña y 113 en la WTA, tenía su lugar asegurado en el cuadro principal de la justa francesa, en el cual en primera ronda se vería ante la croata Donna Vekic.

Boulter, de 22 años, arrastraba molestias en la espalda desde la última eliminatoria de la Copa Federación que disputó con Gran Bretaña ante Kasajistán hace tres semanas.

A pesar de su situación decidió viajar a París el viernes pasado tras inscribirse al torneo, lo que le permitió ganar los 20 mil euros que se dan a quienes se quedan en la primera ronda, a pesar de no jugar su encuentro.

"Estoy tan decepcionada de tener que retirarme del Abierto de Francia. Todavía esperaba tener la oportunidad de competir, pero los médicos me han aconsejado que no arriesgue mi espalda. No

puedo esperar para volver a la cancha pronto", publicó Boulter en su cuenta de Twitter.

Esta actitud fue criticada por el diario The Guardian, el cual dijo que el hecho de dar a conocer su retiro en redes sociales y no en una conferencia salvó a la jugadora de preguntas incómodas y suspicacias.

Tras el retiro de la británica, la rusa Ludmilla Samsonova se hizo acreedora a su lugar en la competencia además de asegurarse también unos 20 mil euros.