CMB: cancelada por ahora, 2da pelea Wilder-Fury

La revancha por el título de los pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre Deontay Wilder y Tyson Fury está cancelada por ahora.

Ambos protagonizaron un empate en diciembre y negociaron una revancha. Pero el presidente del CMB Mauricio Sulaimán, dijo ayer que el retador Fury le había notificado que buscaría otro combate.

“Deontay Wilder contra Tyson Fury oficialmente no sucederá de inmediato”, tuiteó el mexicano Sulaimán. “El CMB recibió la información conforme a nuestro proceso y, mientras el campeón del CMB, Wilder, confirmó estar dispuesto a pelear la revancha, Fury tomará otra pelea con la expectativa de realizar la revancha en una fecha posterior”.

Se espera que Wilder enfrente ahora a Dominic Breazeale, quien es el siguiente retador obligatorio del CMB.

Anthony Joshua, quien posee los otros cinturones de la categoría, se medirá en junio con Jarrell Miller en Nueva York.

Wilder (40-0-1) derribó a Fury (27-0-1) en el noveno y 12mo asalto el 1 de diciembre.

Sin embargo, Fury superó a Wilder durante largos tramos del resto de su pleito en el Staples Center de Los Angeles.

Fury pareció liquidado cuando Wilder lo puso sobre su espalda con dos minutos por delante en la pelea, pero se levantó y siguió hasta el campanazo final.

El juez Robert Tapper marcó 114-112 para Fury, mientras que el mexicano Alejandro Rochín favoreció a Wilder 115-111. El juez Phil Edwards tuvo una tarjeta de 113-113.

Al día siguiente, Wilder en particular presionó por una pronta revancha.

“Estoy listo cuando él esté listo”, dijo Wilder. “Estoy listo para dar a los fanáticos lo que quieren ver y terminar esta conversación de una vez por todas”.

El retador británico señaló que los dos se enfrentarán “100 por ciento (seguro)” de nuevo en el cuadrilátero, pero Wilder indicó que no quiere pelear con nadie antes de una revancha.