Ciudad de México se rinde ante el ‘efecto Mahomes’

Ciudad de México.- Patrick Mahomes tomó por asalto la NFL durante la campaña pasada. Apenas en su primer año como titular revolucionó la posición de mariscal con 50 pases de touchdown y un viaje a la antesala del Super Bowl al frente de los Jefes de Kansas City, lo que le valió el nombramiento de Jugador Más Valioso de la NFL.

El lunes, dejó en claro que su impacto va más allá de las fronteras, adueñándose de la explanada del Estadio Azteca.

Y aunque no lució tan espectacular como en otras ocasiones, Mahomes condujo a los Jefes de Kansas City a un triunfo por 24-17 sobre los Cargadores.

El ambiente multicolor durante la visita de la NFL a la Ciudad de México quedó salpicado predominantemente de rojo y marcado por el número 15 del joven pasador de los Jefes, quien ha sido incluso capaz de alterar lealtades deportivas.

“Le vamos a Kansas City desde esta temporada”, reconoció Alex en compañía de su hijo de 7 años, ambos enfundados en el jersey de Mahomes. “Nuestro equipo (Dallas), iba muy mal y Mahomes es la razón por la que le vamos ahora a Kansas”.

Edson y Susy viajaron desde Guadalajara, 553 kilómetros (343 millas) al occidente de la capital para ver a Mahomes. Sin empacho, admitieron que su afición por los Jefes tiene apenas tres años. El hecho de que el mariscal tenga el mismo tiempo en la Liga no es coincidencia.

Otros fanáticos tienen en cambio una fidelidad tal hacia su equipo que decidieron acompañarlo en el viaje al sur de la frontera.

Darrell Jones, residente de Dallas, reservó los pasajes a México con la intención de seguir a Kansas City, la ciudad donde nació hace 36 años. Su pasión por los Jefes es anterior a la llegada de Joe Montana, no digamos de Mahomes, al equipo.

Sin embargo, incluso él reconoce el efecto que ha tenido el mariscal de 24 años en el público.