Citarán a responsables de seguridad en estadio de Querétaro

Ciudad de México— La Fiscalía de Querétaro informó que en las próximas horas serán citados a declarar empresarios y funcionarios, en el marco de la indagatoria por los actos de violencia en el Estadio de La Corregidora durante el encuentro de Gallos contra Atlas de la Liga MX.

En un comunicado, la dependencia estatal informó que las personas que comparecerán "tenían a su cargo la responsabilidad de los operativos institucionales para salvaguardar la integridad de los ciudadanos en este evento deportivo".

Previamente, el gobernador Mauricio Kuri reconoció que la reacción de los cuerpos encargados de la seguridad en el Estadio La Corregidora fue tardía y resultó insuficiente.

"Es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba, estamos haciendo la investigación correspondiente", dijo el Mandatario queretano durante una conferencia de prensa.

Ante los hechos, reiteró la Fiscalía, se inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos.

Hasta el momento se han reportado 19 personas heridas en hospitales de Querétaro y una más que fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con su atención.

"Todas las personas lesionadas son reportadas como estables y hasta este momento, con pronóstico favorable", añadió la Fiscalía.

No hay decesos; no tengo motivo para mentir: Kuri El Gobernador Mauricio Kuri reiteró que no se han reportado personas fallecidas por los hechos de violencia ocurridos ayer en el partido entre Gallos de Querétaro y Atlas de Jalisco, por la Jornada 9 de la Liga MX.

En un video, dijo que en redes sociales se han difundido nombres y fotografías de personas que habrían muerto en el Estadio de La Corregidora, sin embargo, hoy confirmó que "están vivas y recibiendo atención médica".

"De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada. Sin embargo, pese a ello, persisten los rumores o versiones mal intencionadas que hablan de fallecidos y de los cuales no tenemos registro alguno.