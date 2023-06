Cita con su destino

La juarense Alyson Acosta viajará mañana rumbo a San José, para competir en el Abierto de Taekwondo de Costa Rica, donde además de las medallas buscará sumar puntos para el ranking internacional de esta disciplina.

“Siento que se están dando los resultados este año, así que siento que va a ser una oportunidad grande para seguir acumulando puntos de ranking internacional”, comentó la atleta fronteriza de 13 años de edad.

Alyson explicó que los puntos de ranking se acumulan para que les lleguen invitaciones a eventos, como sería un Grand Prix, o incluso a torneos mayores.

–¿Cómo te sientes para este torneo?

“Realmente me siento preparada, me siento confiada, siento que me preparé para esto. No lo espero tan fácil, pues es internacional, pero siento que puedo darle peleas duras a mis contrincantes y llegar al pódium”, respondió Alyson, quien compite en la categoría cadete -47 kg.

–Estamos prácticamente a mitad de año, ¿cómo han sido estos primeros seis meses para ti?

“Este año ha sido muy bueno, se están dando muy bien los resultados, sin duda un año bastante bueno y espero que la segunda mitad del año sea de la misma suerte que hasta ahorita, que siga bien este año, pero para eso hay que seguir trabajando”.

A principios de marzo, Alyson conquistó la medalla de plata en la categoría cadete -44 kg del U.S. Open de Taekwondo que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada. Y en el mes de abril estuvo concentrada una semana en el Centro Ceremonial Otomí, donde tenía tres sesiones de entrenamiento al día.

Carlos Castillo, sensei de Alyson, comentó que el Abierto de Costa Rica está programado del 15 al 18 de junio y añadió que la juarense es la única representante del estado de Chihuahua que asiste a dicho torneo.

“Nuestro trabajo como formadores deportivos es tratar de entregar, después de que ellos logren una medalla de oro en algún selectivo, que ellos vayan a seleccionados nacionales, que ya traigan esa experiencia de abiertos internacionalesy de traer sumas en puntos de ranking internacional”, dijo Castillo.

“Básicamente lo que queremos es entregar atletas lo más completos posible para que ellos amplíen su carrera deportiva y se les facilite en un momento dado competir en eventos internacionales como un clasificatorio de Mundial, unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Centroamericanos o Juegos Olímpicos, tanto de juveniles como seniors”, concluyó Castillo.

Conózcala

Nombre: Alyson Acosta Ibarra

Fecha de nac.: 11 de diciembre de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 13 años

Estatura: 1.60 m

Peso: 47 kg