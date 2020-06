Cinthia González prepara debut en México Supershow

Cortesía Revista Quiubo

Chihuahua– Señalada como la nueva promesa bikini fitness Pro League México, la chihuahuense Cinthia González Cortez continúa preparándose para alistar su debut.

La atleta de 23 años y de la categoría Bikini Fitness, originaria de esta ciudad, compite desde hace ya cuatro años y pronto debutará en el México Supershow de la IFBB Pro League cuando éste se reactive, y en demás eventos de esta prestigiosa liga mundial a nivel profesional del fisicoconstructivismo.

Xavier Quintana es quien actualmente la entrena en el gimnasio Body Fitness.

“La verdad es que mi genética no me favorece en lo absoluto, cuando comencé esta disciplina yo era una persona extremadamente delgada, tenía un peso de 47 kilos. Toda mi familia tiene una complexión así y es algo con lo que con paciencia y compromiso he tenido que luchar, pues con cualquier descuido logro perder peso de manera descontrolada”.

Cinthia es una atleta muy disciplinada, busca mejorar cada día su carrera deportiva, así como su ámbito profesional y personal, deseando influir positivamente en la vida de las personas que la rodean.

“La categoría Bikini Fitness siempre ha sido de mi total agrado, pues combina belleza, estética y feminidad, además considero que es la categoría que más favorece a mi estructura física, sin embargo, no descarto la posibilidad de un cambio de categoría dentro de algunos años”.

Intento presentar un buen tono muscular sin perder la armonía y estética, es por lo que he estado trabajando constantemente, en buscar una simetría sin que algún grupo muscular predomine más que otro, todo en balance”.

La chihuahuense esperaba asistir a Guadalajara, Jalisco al evento México Supershow pero fue cancelado.

“Para mí es un orgullo poder representar a mi estado y a mi país dentro de esta disciplina. Como atleta, cada evento representa un reto y a su vez un logro”, sentenció.