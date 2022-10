Cierre estelar

En un emocionante sprint final, y tras casi cuatro horas de pedaleo, el hidalguense Rafael Escárcega superó en los últimos metros a Gerardo Ulloa para convertirse ayer en el ganador de la edición número 26 de la Carrera Chupacabras 100 kilómetros. El tercer puesto fue para el italiano Andrea Righettini.

“Muy contento y pues bueno, sabíamos que era una carrera difícil, el nivel de los corredores muy muy fuerte. Ulloa es un corredor de cuidado, al inicio tuvo un percance, tratamos de mantener un ritmo y aventar, apretar, sabíamos que él podía llegar de atrás de nuevo y así fue, me alcanzó y tratamos ahí de dar un relevo, ya no a full porque realmente ya era cuidarse uno al otro y al final cuidarnos en el sprint.

Realmente se me prestó, las piernas respondieron muy bien a la llegada y logramos superarlo al final”, declaró Escárcega poco después de haber cruzado la meta en primer lugar.

Una hora antes de que se iniciara la carrera se presentó una lluvia algo fuerte en la Plaza de la Mexicanidad, donde estuvieron ubicados el punto de salida y la meta, pero la misma cesó minutos antes de que los competidores dieran las primeras pedaleadas.

“Muy a gusto, realmente es un clima similar a donde estamos en el estado de Hidalgo, es un clima similar, un poquito más fresco a veces, en estos momentos está más fresco que aquí y pues bueno, realmente ayudó, más en el aspecto de que no llevábamos suficiente líquido”.

En el kilómetro cinco Escárcega perdió las ánforas, por lo que prácticamente durante todo el recorrido tuvo que ‘mendigar’ agua, como él mismo lo señaló.

“Riesgos de carrera, que se me cayeron las ánforas en el kilómetro cinco y me la pasé mendigando agua en toda la carrera, pero no caímos en desesperación y tratamos de llevar con calma, hemos entrenado en circunstancias difíciles que acostumbramos al cuerpo a veces al límite y en este caso lo aplicamos”, dijo el ciclista de 33 años de edad y que cubrió la distancia en tres horas, 57 minutos y 33 segundos.

“Este triunfo es muy especial para un hermano que hace dos días hizo un año que falleció y realmente creo que ha sido mucho el impulso para mí dedicarle cada triunfo y cada esfuerzo que hago, es gracias a que él me apoya”, comentó Rafael Escárcega, quien ayer mismo regresó a la Ciudad de México para competir hoy domingo en la carrera Desafío de Titanes, que organiza su hermano José Juan.

En la rama femenil, la ganadora en los 100 kilómetros fue Daniela Campuzano, del estado de Hidalgo. El segundo sitio quedó en manos de Patricia Dolomí y el tercero en Mariana Torres.

“Muy duro, me gustó mucho la parte de la montaña, está muy bonita, mucho sendero, muy bonito”, dijo Campuzano. “Superbien, creo que fue lo mejor que nos pudo pasar, que estuviera nublado, porque con mucho calor es mucho más duro”.

El juarense Julio César Ibarra, de apenas 13 años de edad, se alzó con la victoria en los 50 kilómetros varonil con un tiempo de 2:117.51. Omar Adán Pérez fue segundo con 2:17.54 y Adolfo Albañil Gómez llegó en tercero con 2:18.00.

“Estuvo muy bien, me gustó mucho la pista, estuvo suave”, declaró Ibarra, quien hace dos semanas tomó parte en el Nacional Infantil de Ruta que se corrió en esta ciudad.

De 16 años de edad y originaria de Parral, Carolina Galaviz fue la ganadora en los 50 kilómetros femenil con un tiempo de 2:28.19. El segundo lugar se lo llevó Blanca Zubía con 2:42.14 y el tercero, Sandra Daneli Herrera con 2:45.02.

“Muy bien, muy contenta, me gustó mucho, muy divertido todo el recorrido, es mi primera vez en Chupacabras y contenta para el siguiente año competir en la grande”, dijo la ciclista parralense.

Chupacabras 100K 2022

Ganadores

100 kilómetros varonil

Nombre Tiempo

1 Rafael Escárcega 3:57.33

2 Gerardo Ulloa Arévalo 3:57.33

3 Andrea Righettini 4:00.49

100 kilómetros femenil

Nombre Tiempo

1 Daniela Campuzano 4:35.32

2 Patricia Dolomí 4:38.05

3 Mariana Torres 5:00.18

50 kilómetros varonil

Nombre Tiempo

1 Julio César Ibarra 2:17.51

2 Omar Adán Pérez 2:17.54

3 Adolfo Albañil Gómez 2:18.00

50 kilómetros femenil

Nombre Tiempo

1 Carolina Galaviz 2:28.19

2 Blanca Zubía Acosta 2:42.14

3 Sandra Daneli Herrera 2:45.02