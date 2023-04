Cierre de locura

Houston.- El locura de marzo está en su mejor momento cuando los no favoritos agitan las cosas.

Las cenicientas son seductoras, incluso si rompen las apuestas.

PUBLICIDAD

Una verdadera locura de marzo esta temporada ha creado una vista rara: dos equipos de media tabla jugando por un lugar en el campeonato nacional.

Cuando Florida Atlantic se enfrente a San Diego State en el primero de dos juegos de semifinales nacionales hoy por la noche, será la segunda vez que dos equipos de media tabla se enfrenten en la Final Four desde que el Torneo de la NCAA se expandió a 64 equipos en 1985.

“Me encanta verlo sólo porque es una oportunidad para que aquellos que están fuera del centro de atención nacional estén en el gran escenario y demuestren lo que pueden hacer”, dijo el entrenador de la FAU, Dusty May.

El segundo juego del Final Four enfrenta a dos nombres familiares. UConn está compitiendo por su quinto campeonato nacional y Miami, aunque en su primer Final Four, juega en la Conferencia de la Costa Atlántica que es rica en baloncesto y fue a Elite Eight hace un año.

Los Búhos y los Aztecas son los invitados más inesperados a la fiesta definitiva del baloncesto universitario.

FAU (35-5) nunca había estado en el Torneo de la NCAA desde que se unió a la División I en 1993. Los Búhos volaron durante la temporada regular, obteniendo su primer ranking Top 25 de AP mientras acumulaban 31 victorias. Continuó desarrollándose en el Torneo de la NCAA, venciendo a Memphis y a su compañero favorito de marzo, Fairleigh Dickinson, el primer fin de semana, y luego eludiendo las pruebas físicas contra Tennessee y Kansas State para llegar a su primer Final Four.

May bromeó que FAU probablemente fue elegido quinto en la Final Four. Eso puede jugar directamente en las manos de un equipo del que han dudado durante toda la temporada.

“No tenemos miedo de ningún desafío”, dijo el escolta de FAU, Bryan Greenlee. “Nos encanta jugar bajo las luces brillantes”.

También lo han hecho los Aztecas.

San Diego State se convirtió en una potencia importante bajo Steve Fisher, ganando seis apariciones consecutivas en el Torneo de la NCAA entre 2009 y 2015. Su asistente de mucho tiempo, Brian Dutcher, ha llevado a los aztecas a alturas sin precedentes para el programa.

San Diego State probablemente se dirigía a ser el sembrado 1 cuando la pandemia canceló el Torneo de la NCAA 2020 y fue una amenaza física durante toda la temporada.

Puede que los Aztecas, de mentalidad defensiva, no jueguen un juego bonito, pero hacen que los equipos jueguen su juego, un método que los ha llevado a su primer viaje desde la Mountain West Conference al Final Four.

Todo lo que queda es llegar a la cima.

“Creíamos que si hacíamos lo que se suponía que debíamos hacer, podríamos llegar a una Final Four, podríamos ganar un campeonato nacional”, dijo Dutcher.

La última vez que dos equipos de media tabla jugaron en la Final Four fue en 2011, cuando Butler venció a VCU en Houston también.

Para hoy

Final Four

NRG Stadium (Houston, Texas)

FAU vs San Diego State

Hora: 4:09 pm

Miami vs UConn

Hora: 6:49 p.m.