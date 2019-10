Cierran teporacas 2019 con triunfo

El equipo representativo de futbol americano de los Indios de la UACJ no tuvo problemas para vencer a los Rockets de Colorado en la primera edición del Border Bowl al imponerse 48-0 el pasado sábado en el Complejo Universitario.

Con este encuentro el equipo juarense terminó sin derrota en los únicos dos compromisos amistosos que había programado en este segundo semestre de 2019 como preparación para su participación en el Campeonato de la Onefa en 2020.

El coach Alfredo Martínez lamentó los problemas que tuvo el equipo de los Rockets para asistir a este encuentro, pues no lograron acudir con su roster completo y solamente asistieron algunos jugadores.

“Desde lo práctico para nosotros fue positivo. Lamentablemente ellos no pudieron venir con equipo completo, eso los limitó en el rendimiento, pero no fue responsabilidad de nosotros”, declaró el coach de los Indios de la UACJ.

De acuerdo con Martínez, los jugadores del equipo han logrado generar una química deportiva de alto nivel, lo que motiva para continuar con este proceso de preparación.

“El rendimiento del equipo fue muy positivo, los muchachos ya están conectados en otro nivel. Este equipo ya es muy diferente al que jugó en Intermedia el pasado mes de mayo”, destacó Martínez Navarrete.

El saldo de los Indios fue positivo en cuanto a resultados, pues logró imponerse en los dos juegos amistosos que programó; en el primero derrotó 22-21 a los Correcaminos de la UAT en Tamaulipas, equipo que milita en la Onefa y que en la temporada anterior fue campeón de la Conferencia Roja.

“El talento de los muchachos está listo para competir a nivel nacional. El proyecto va caminando muy bien, solamente nos falta incrementar la preparación física”, comentó.

Además, consideró que programar solamente dos juegos amistosos para este semestre fue suficiente.

“Ya veníamos de una temporada completa en la Intermedia, entonces eso fue suficiente. Ya vendrán en el período de enero y marzo más partidos de preparación”, externó.

Los Indios de la UACJ continuarán con los entrenamientos hasta mediados de diciembre. También el coach del equipo dijo que comenzarán a realizar visorías en algunos juegos juveniles de equipos locales para intentar reforzar algunas zonas o departamentos como los de linebackers, safeties y corredores.