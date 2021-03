Cierran Mineros temporada regular

UTEP Athletics

Antes de iniciar su participación en el Campeonato de la Conferencia USA la próxima semana, los Mineros de UTEP visitan esta noche a los Jayhawks de Kansas, equipo ranqueado número 13 en la nación, con lo cual los paseños pondrán fin a su temporada regular 2020-21.

El partido dará inicio a las 6:00 pm y representa la primera ocasión en la historia que UTEP juega en Lawrence, Kansas.

El equipo de la universidad paseña se enfrenta a un oponente clasificado por primera vez desde el 19 de diciembre de 2014 cuando los Mineros recibieron el No. 3 Arizona.

Será apenas la quinta ocasión que UTEP y Kansas se midan sobre la duela. Los Mineros tienen una ventaja de 3-1 en la serie de todos los tiempos. La última vez que los paseños jugaron contra Kansas fue el 30 de noviembre de 2013 en el torneo Battle 4 Atlantis. Los Jayhawks eran el número dos de la nación y superaron a UTEP 67-63 en el partido por el tercer lugar en Paradise Island, Bahamas.

El 22 de marzo de 1992 los Mineros dieron la campanada grande al derrotar 66-60 al sembrado número uno Kansas en Dayton, Ohio, y avanzar a los Dulces 16 del Torneo de la NCAA.

Los dos programas se enfrentaron por primera vez el 12 de marzo de 1966 cuando Texas Western College (hoy UTEP) superó al no. 4 Kansas 81-80 (2TE) en Lubbock, Texas, durante su carrera rumbo al título nacional de la temporada 1965-66. En la siguiente campaña, los picapiedra derrotaron a Kansas el 17 de diciembre de 1966 en Chicago, Illinois.

UTEP (12-10, 8-8 C-USA) ha ganado cuatro juegos consecutivos después de barridas consecutivas sobre FIU y Charlotte. Los Mineros ganaron por un promedio de 15.8 puntos de diferencia y permitieron 59.0 puntos por partido durante esa racha.

El No. 13 Kansas (18-8, 12-6 Big 12) ascendió cuatro lugares en el Top 25 de AP después de vencer 71-58 al No. 2 Baylor, y quitarle el invicto el pasado 27 de febrero en Lawrence. Los Jayhawks tienen marca de 6-1 en sus últimos siete juegos que han incluido victorias sobre el no. 23 Oklahoma State y el no. 15 Texas Tech.