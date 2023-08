Cierran filas

Para tener un mayor acercamiento con la afición fronteriza, los Bravos de Juárez hicieron la presentación oficial de sus tres últimos refuerzos en el Centro de la ciudad.

Los jugadores Diego Valoyes, Michael Santos y Christian Oliva, acompañados de Alejandra de la Vega, presidente del Consejo de Dueños, Beto Valdez, director deportivo, Diego Mejía, director técnico, y Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte, fueron recibidos por las porras y cantos de los aficionados, que en buen número atendieron al llamado que les hizo la escuadra fronteriza.

"Dale, dale, dale Juaritos, uh, dale, dale, dale Juaritos, uh, daleeeeee Juaritos”, fue uno de los cantos que coreó la afición en esta presentación.

“Primero que nada muchas gracias por el recibimiento, la verdad que yo y mi novia estamos muy contentos de llegar a Juárez, a esta ciudad linda y, bueno, vamos a dejar todo en la cancha y agradecerles principalmente por el apoyo”, dijo Michael Santos, que fue el primero de los tres jugadores en hablar.

“Mi idea era ir a un club que está armando un equipo para pelear grandes y cosas, y creo que eso fueron de las cosas que más me motivó, además de la ciudad, que mi familia quería esa tranquilidad también, entonces creo que fue una de las decisiones grandes por las que vine acá”, comentó Diego Valoyes sobre su decisión de venir a Ciudad Juárez en lugar de seguir en Argentina.

Santos agregó que su primer reto con Bravos será aportar su granito de arena, incorporarse rápidamente al equipo y, bueno, tratar de ayudar al equipo con goles, con asistencias y estar al cien por ciento.

Por su parte, Christian Oliva, quien ya debutó con Bravos y suma dos asistencias para gol, dijo sentirse muy bien agradecido por el recibimiento que le dio el equipo.

“Eso le da a uno confianza y dentro de la cancha me sentí muy bien, me voy poniendo bien físicamente y ganando minutos”, señaló Oliva.

“El recibimiento fue muy lindo, nunca habíamos tenido, bueno por lo menos yo, no había tenido el recibimiento de una afición y quería agradecerles y creo que queda decir que vamos a dejar todo dentro de la cancha y fuera de la cancha también”, dijo Santos a nombre de los tres refuerzos.

En relación a la derrota de la semana pasada en Puebla, el entrenador Diego Mejía aceptó que fue dolorosa porque tal vez por primera vez en la historia del club estaban peleando por el liderato y no le dieron el valor al partido como debieron habérselo dado.

“Pero, bueno, me parece que es una derrota que llega muy a tiempo, es una derrota que no solamente me dolió a mí, le dolió a todo el grupo y que sin duda nos fortalece para seguir tomando el rumbo de lo que realmente queremos”, señaló Mejía.

Por su parte, Alejandra de la Vega resaltó que ella como juarense en luchona y, sobre todo muy terca, y por eso se ha mantenido en pie con este proyecto deportivo al que le han hecho una restructuración a fondo, desde las fuerzas básicas.

“Así es, la verdad que en primer lugar la memoria de mi padre y la misma genética. Yo creo que si algo he heredado de él es la terquedad, pero no solo de él, una característica que tenemos los juarenses es la resiliencia y yo soy una juarense más, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos y nos seguiremos levantando y vamos a vencer porque no importa las veces que te caigas, lo importante es que te levantes siempre una más de las que te caigas”.