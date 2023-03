Cierra la temporada de carreras en Sunland Park

Este fin de semana se cierra la temporada de carreras en vivo en el hipódromo de Sunland Park, y el sábado se presentan el West Texas Futurity con bolsa de 282 mil 925 dólares para caballos dosañeros, así como el New Mexico Horse Breeders’ Association Stakes (RG2) con bolsa de 100 mil dólares, para tresañeros.

Think On It, hija de Corona Cartel y la clasificada más rápida, es una de 10 juveniles que correrán en el West Texas Futurity (G2), en una distancia de 300 yardas.

Adquirida por 70 md en la venta de añales de Heritage Place el año pasado en la ciudad de Oklahoma, Think On It es propiedad y es entrenada por Jesús M. Soto. La potranca hizo el debut de su carrera con una clara victoria por dos cuerpos en la tercera de 10 pruebas del West Texas Futurity el pasado 11 de marzo.

Con la monta de Sergio Becerra Jr., Thin On It partirá desde la posición número 10.

El entrenador Eric Valenzuela enviará a dos finalistas, incluido el segundo clasificado más rápido Lets Leave. Comprado en $122 md en la venta equina de Los Alamitos del año pasado, el potro alazán hijo de Favorite Cartel corre para Barron Racing LLC y Empire Racing, e hizo su debut con una victoria por un cuerpo y un cuarto en la segunda prueba.

Lets Leave arrancará desde la quinta posición con Francisco Calderon en las riendas.

Los recientes ganadores de stakes de grado, KJ Daddys Money y My Heart Jess Runs, harán sus próximas salidas este sábado en el New Mexico Horse Breeders' Association Stakes (RG2), de 400 yardas y bolsa de 100 md, para cuartos de milla tresañeros criados en Nuevo México.

Hija de Big Daddy Cartel, entrenada por Wes Giles para los propietarios John Lee, Kathy Lee y Ruben Mares, KJ Daddys Money hizo su debut como tresañera el 4 de marzo con una victoria por un cuello en el Sunburst Stakes (RG3) de 100 md y 350 yardas potrancas tresañeras criadas en Nuevo México.

La potranca criada en casa suma ganancias por 245 mil 642 dólares en siete carreras, todas en Nuevo México, y terminó su campaña de dosañera con una victoria por tres cuartos de cuerpo en el Zia Futurity (RG1), con bolsa de 380 md, el 7 de agosto en Ruidoso Downs.

KJ Daddys Money saldrá desde la décima posición con el jockey Adrián Ramos en la monta.

My Heart Jess Runs corre para Boydston Enterprises Inc. desde el establo del entrenador James Gonzales III. La potranca hija de Jess A Chicks ha ganado dos de sus tres salidas y acumula ganancias por 122 mil 89 dólares durante el actual encuentro de invierno de Sunland Park. Obtuvo una victoria por cuello en el Shue Fly Stakes (RG2), de 400 yardas y bolsa de 238 md, el 28 de enero.

Bajo la monta de Mario Delgado, My Heart Jess Runs partirá desde la posición número cinco.