Cierra ciclo

Como único representante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en lucha universitaria, Édgar Guzmán Rodríguez estará presente en la próxima Universiada Nacional que se llevará a cabo en Yucatán.

Dentro de la categoría de los 79 kilogramos, el atleta de la UACJ espera otorgarle la medalla de oro a su institución educativa, ya que este será su último año de elegibilidad.

“En el pasado clasificatorio me fue bien, conseguí el tercer lugar, suficiente para calificar a la Universiada Nacional, que fue la meta con la que nos presentamos en ese selectivo que se realizó en Querétaro”, comentó el deportista de 24 años de edad.

Édgar ha ido cerrando los ciclos deportivos en los que ha intervenido. En 2015 dijo adiós a la Olimpiada Nacional con una medalla de bronce en la división de 74 kilogramos, estilo libre, categoría juvenil, defendiendo los colores de la Selección Chihuahua.

“Ahora viene el Nacional en el mes de mayo, la disciplina de luchas se va a llevar a cabo del 14 al 16, vamos a entrar en competencia con toda la actitud de hacer un excelente papel”, mencionó Guzmán Rodríguez.

En Yucatán será su cuarta y última participación en una Universiada Nacional; estuvo además en ocho Olimpiadas Nacionales.

“A la primera Universiada que asistí, como todavía no existía la lucha universitaria competí en la disciplina de judo, donde quedé en tercer lugar por equipos; al siguiente año obtuve la medalla de plata ahora sí en lucha y el año pasado obtuve el bronce”, explicó el originario de Ciudad Juárez.

Hasta el momento, luego de tres justas nacionales a nivel universitario no ha obtenido el oro, por lo que espera despedirse con dicho metal y en la cima del podio.

“En lo que se refiere a competencias en olimpiadas nacionales, de las ocho ocasiones que asistí, en seis me subí al podio; he ganado una medalla de oro, una de plata y cuatro de bronce”, aseguró el atleta universitario.

Además de otorgarle la presea dorada a la máxima casa de estudios de esta frontera, el interés de Édgar está en acudir a la Universiada Mundial en Italia, clasificación que lograría únicamente si consigue el primer lugar de su división.

“Me llena de orgullo y a la vez de tristeza el ser el único representante de la UACJ calificado a Universiada Nacional en esta disciplina, ya que desde que comenzó todo el proceso sólo estuve yo”, aseguró Édgar, quien además de entrenar en la UACJ también practica en el gimnasio de CrossFit ‘Kraken’, en el que ha tenido la posibilidad de abrir sus habilidades y capacidades de acondicionamiento físico.