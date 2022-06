Ciclistas juarenses viajan a Tijuana para los Nacionales Conade

Listo para pedalear en Tijuana, Baja California, un grupo de ciclistas juarense viaja este martes rumbo a aquella ciudad fronteriza, donde competirán en los Juegos Nacionales Conade a partir del miércoles.

Óscar Chávez, entrenador del equipo Soles de Ciudad Juárez y delegado de la selección del estado de Chihuahua, comentó que llevan ciclistas en pista, ruta, contrarreloj y montaña.

“Lograron el pase en el macro regional en Aguascalientes, donde nos tocó bailar con la más fea porque nos tocó contra Aguascalientes, Zacatecas, Durango, pero también Sinaloa, Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, que son de las potencias, que tienen instalaciones, velódromos y todo muy adecuado”, dijo Chávez.

Precisamente por haber enfrentado a algunos de los equipos más fuertes en la fase anterior, les da confianza para creer que en Tijuana podrán pelear por las medallas.

Una de las cartas fuertes de la delegación chihuahuense es el fronterizo Isaac Velador, medallista el año pasado en la contrarreloj y que fue reclutado por el equipo profesional Canel’s.

“Van muy bien, muy fuertes, se han preparado a tope, tanto los muchachitos de montaña que trae José Luis García y yo con los de ruta y pista el señor Luque, y creo vamos bastante bien, con buenas miras a las medallas”, agregó Chávez.

Estudiante de segundo año en la Secundaria Estatal 32, Jessica Luque ya tiene experiencia en competencias nacionales y fue campeona cuando tenía 11 años.

“Me siento bien, tranquila, con la esperanza de que pueda volver a ganar”, comentó la joven ciclista, a quien le gusta este deporte por la emoción y la adrenalina que se siente al correr.

Su compañera de equipo, Yaretzi Aguirre Ávila, confesó que se siente nerviosa, pero al mismo tiempo lista y emocionada para competir en sus primeros Juegos Nacionales Conade.

“He corrido nacionales infantiles. En 2015 fue mi primer nacional, quedé segundo, 2016 fui campeona nacional, 2017 segundo, 2018 tercero, 2019 tuve una fractura en mi brazo izquierdo y corrí el nacional y quedé en el top 10, y en 2021 una ponchadura me dejó fuera de la carrera”, explicó la estudiante de primer año en la Secundaria Técnica 44.

“Me siento bien tranquilo, preparado con los entrenamientos que nos pone Óscar, bien fuertes”, dijo por su parte Luis Carrera, de 15 años de edad y que el año pasado fue campeón nacional infantil.

“Voy por lo mismo, entre los primeros tres, pero más el primero”, agregó Carrera, que practica este deporte desde los siete años.

“Me metió mi papá porque él era montañero y me llevaba a los eventos de montaña, ya después me metí a Soles y le di a la ruta. Lo que más me gusta es competir y me gusta ganar siempre”.