Ciclista juarense Isaac Velador se integra la escuadra Sub-23 de Canel’s-ZeroUno-Mavic

A mitad de año Isaac Velador envió su currículum al equipo Canel’s para poder tomar parte en las pruebas que llevarían a cabo en León, Guanajuato. Isaac fue aceptado, probó suerte en dos duras pruebas en agosto y octubre, y el viernes anterior le informaron que es uno de cinco ciclistas elegidos entre un grupo inicial de 150 candidatos para ser parte de la escuadra Sub-23 de Canel’s-ZeroUno-Mavic a partir de la campaña 2022.

“El primer objetivo para lo cual fue lanzada dicha convocatoria por parte de Canel’s-ZeroUno-Mavic es para integrar un proyecto Sub-23 con miras a París 2024”, dice la información que este equipo mexicano de ciclismo publicó en su sitio oficial.

“Estoy muy emocionado, la verdad. Este equipo ya es profesional, es el mejor de México actualmente, el único equipo pro y dado de alta en la UCI, que es la que maneja todos los equipos rankeados en el mundo”, dijo Isaac Velador, ciclista juarense de 18 años de edad.

Velador, junto con los otros cuatro pedalistas elegidos, ya estampó su firma con el equipo Canel’s para la temporada 2022.

“De los seleccionados soy el más chico, cumplí 18 años en septiembre y soy único de Chihuahua, el que queda más lejos, por eso casi no he convivido con algunos de ellos, nomás de lejitos”.

-¿Cuál es tu meta con el equipo Canel’s?

“La meta a corto plazo sería poder entrar al grupo élite, que es el principal. Un objetivo sería ese, entrar a ese equipo, aunque ahorita somos fuerzas básicas, y también correr muchas más carreras de las planeadas. Y a largo plazo poder llegar a un equipo que compita en Europa para correr allá, equipos que les llaman World Tour y corren el Giro de Italia y el Tour de Francia, por ejemplo”.

Velador explicó que en la primera cita en León les hicieron una prueba de esfuerzo y compitieron en una minicarrera. Ahí se hizo un filtro para elegir a 20 ciclistas.

“Yo acababa de llegar de los Juegos Conade y me tomé un descansito, entonces me agarró casi en un nivel bajo, me sentía descansado, pero no tan fuerte, y quedé en quinto lugar”.

A finales de octubre se realizó el segundo filtro, donde hubo pruebas de carretera con una ruta de 200 kilómetros, así como un crono escala de 13 kilómetros.

“Estuve entrenando mejor para prepararme para los 200 kilómetros. Al principio me sentí más o menos, como al 70 por ciento, pero durante la carrera me empecé a sentir mejor, pasaban los kilómetros y me sentía mejor y llegué en segundo lugar”.

Al segundo día, en la contrarreloj, que fue como una segunda etapa del evento, Isaac por tiempos quedó en tercer lugar.

Los otros cuatro integrantes del nuevo proyecto Sub-23 de Canel’s-ZeroUno-Mavic, y que serán dirigidos por el director técnico Juan José Monsiváis, son José Miguel Reyes (19 años), de León; Christopher Hans Torres (19), de la Ciudad de México; Eduardo Arturo López (20), de Veracruz, y Juan Pablo Rivas (21), de la Ciudad de México.