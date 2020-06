Cortesía

Cuando Victoria Cruz tomó la decisión de dejar el basquetbol para primero aprender a jugar boliche y después tomarlo muy en serio, nunca imaginó que cuatro años más tarde ese deporte iba a ser para ella una pista en la que su mejor tiro ha sido una chuza convertida en una beca completa para ir a estudiar enfermería a la Universidad de Midland en Fremont, Nebraska.

“Para nada imaginé eso, ni siquiera sabía que podía obtener una beca para ir a una universidad por medio del boliche. Cuando supe que hay gente con beca por el boliche yo también quise hacerlo”, comentó la bolichista juarense, que desde entonces entrena dos o más horas diarias.

A pesar de lo varios logros que ha conseguido en este deporte, la historia de Victoria en el boliche es realmente corta, pues fue a los 13 años que prefirió tirar pinos que encestar canastas.

Todo empezó cuando acompañaba a su mamá y a su hermano, que ya estaban muy metidos en el boliche, para verlos jugar y entrenar.

“Yo nada más era como la porra”, recuerda Victoria Mariané. “Y eso era todo, hasta que me llamó más la atención y dije ‘yo también puedo’. En ese entonces yo jugaba basquetbol”.

Esa decisión cayó como balde de agua fría en la mamá de Victoria, que conocía muy bien el talento de su hija en el deporte ráfaga, pero al verla firme y totalmente convencida optó por apoyarla totalmente.

“Al principio sentía un poco de frustración porque los demás ya tenían varios años entrenando y yo ya quería ganar, entonces eso hizo que me aferrara más y a querer llegar al nivel de los demás, de los más adelantados.”

Su talento en el boliche permitió que en noviembre del 2018 Victoria asistiera a un evento panamericano en Perú, donde logró el oro en parejas al lado de Andrea Martínez, de León, Guanajuato. Eso les dio el boleto para asistir a una competencia en Qatar, donde en febrero del año pasado las dos hicieron equipo con Mariana Chapa de Nuevo León y Melina Eresvey de Yucatán, y lograron traerse el bronce.

Por los pocos torneos de boliche que hay en México, Victoria encontró refugio en competencias de El Paso y otras ciudades cercanas, como Albuquerque, Nuevo México y Denver, Colorado, entre otras.

Este año se inscribió en un evento denominado ‘Bowling Combine’ que se lleva a cabo en Dallas, Texas, donde durante tres días evaluaron sus aptitudes físicas, le hicieron pruebas en las pistas de boliche e incluso examen de personalidad y de conocimientos de este deporte.

Dos semanas después llegaron los resultados. Cuarto lugar general entre todos los participantes, 48 varones y 48 mujeres. Primer lugar en conocimientos y primer lugar en pistas.

Esos números hicieron que varias universidades voltearan a verla y Victoria recibió cartas de interés de 13 instituciones de Estados Unidos y de dos de México, la UAG y la Universidad Anáhuac.

El excelente programa de Enfermería, nuevo y actualizado, como lo describe Victoria, fue lo que inclinó la balanza para que aceptara la invitación de la Universidad de Midland.

“Y también porque cuando fuimos de visita sentí a todos en el campus… me podía imaginar ahí compitiendo con los demás del equipo, siento que encajé muy bien”.

Recién graduada de la preparatoria del Instituto México, para Victoria será la primera vez que estudie lejos de casa y aunque a principios de junio cuando firmó con su nueva escuela sentía que no le caía el veinte, ahora ya se visualiza en la nueva etapa de su vida.

“Sí me he visualizado y más porque ahorita estoy en el proceso de elegir compañera de dormitorio. Me imagino cómo será un día normal de clases, de entrenamientos de tener que comer, con nadie que me dé carrilla, sino hacerlo todo yo sola, pero me siento preparada”.

Nombre: Victoria Mariané Cruz Cervantes

Disciplina: Boliche

Fecha de nac.: 5 de octubre de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.65 m

Logros:

Campeona juvenil de la ciudad de El Paso en 2017, 2018 y 2019

Campeona municipal en Juárez en 2016, 2017 y 2018

Campeona estatal de Chihuahua en 2016, 2017 y 2018

Segundo lugar en Olimpiada Regional 2017

Primer lugar por parejas en evento panamericano de Perú en noviembre de 2018

Bronce por equipos en torneo internacional de Qatar en febrero de 2019