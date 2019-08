‘Chucky’ llega al Nápoli como el más caro del equipo

El sueño que comenzó cuando tenía 11 años, ahora es una realidad: jugar en un equipo mundialmente reconocido. Hirving Lozano llega al Nápoli como fichaje bomba, imponiendo cifras récord en Holanda e Italia, pues será la contratación más cara que realice el conjunto napolitano en su historia, por arriba de Gonzalo Higuaín; y a su vez, será la venta más cara del PSV Eindhoven, ya que el futbolista mexicano costará 42 millones de dólares, aproximadamente.

Con 24 años de edad, ‘Chucky’ se ha consolidado como uno de los jugadores aztecas más destacados, gracias a sus buenas actuaciones dentro del terreno de juego, y su cordura fuera de él, ya que no se ha visto involucrado en ningún tipo de polémica extracancha.

Desde que tiene memoria, el futbol ha sido una de sus máximas pasiones, y a los 11 años ingresó a las inferiores del Pachuca, su habilidad con el esférico fue innegable.

El 8 de febrero de 2014 es una fecha que Lozano atesora, ya que fue su debut como futbolista profesional, vistiendo la camiseta del Pachuca y bajo las órdenes de Enrique Meza. Ingresó de cambio al 84’ y cinco minutos después le marcó gol al América en el Estadio Azteca, debut de ensueño.

Con el conjunto hidalguense fue un referente al obtener el título de Liga MX en el Clausura 2016 y el campeonato de Concachampions de la temporada 2016-2017, su capacidad llamó la atención del PSV, siendo en 2017 cuando partió de sus amados Tuzos para comenzar la aventura europea.

Hirving llegó con los Granjeros sin mayor reflector, pero con mucha responsabilidad, misma que cumplió al pie de la letra, pues le bastó un año para poder levantar su primer y único título con el conjunto de Eindhoven, en la temporada 2017-2018. Durante la campaña 2018-2019 su nivel no bajó, pero no fue suficiente para conseguir el bicampeonato, pues el título actual se lo quedó su máximo rival, el Ajax.

El interés del Nápoli no fue reciente, el conjunto italiano le siguió la pista a ‘Chucky’ desde que militaba en México, aunque por alguna razón, nunca se concretó. El futbolista mexicano tuvo dos años de mucha experiencia en Holanda, alistándose día con día para una nuevo reto, el cual no tardó en llegar, siendo una concreta petición del estratega italiano, Carlo Ancelotti.

Con dicho fichaje, Lozano se convierte en el primer mexicano en militar con el conjunto napolitano y el quinto en la Serie A. Miguel Layún, Carlos Salcedo, Rafael Márquez y Héctor Moreno fueron sus compatriotas que también militaron en el balompié italiano.