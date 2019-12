Choque de titanes

El Super Bowl XLVII entre Cuervos y 49ers es tan recordado por el apagón de 34 minutos en el Superdome de Nueva Orleans, como por la heroica defensiva en línea de gol que le dio a Baltimore el segundo título en la historia de la franquicia. Hoy, cuando estos dos equipos se vuelvan a encontrar, podría haber otra sobrecarga de electricidad.

Y podría no ser la última vez en la campaña que Baltimore (9-2) y San Francisco (10-1) se vean las caras. Después de todo, se trata del ataque más productivo y la segunda mejor defensiva de la NFL, respectivamente.

El mariscal de Baltimore Lamar Jackson disfruta de una campaña digna del premio al Jugador Más Valioso (MVP). Encabeza la Liga con 24 pases de touchdown, aunados a sus 876 yardas mediante acarreos para comandar la mejor ofensiva terrestre de la NFL, con un promedio 210 yardas por encuentro. En consecuencia, los Cuervos tienen 35 puntos en promedio y 45 en sus últimos tres partidos.

Se avizora un duelo formidable para unos 49ers que presumen la mejor defensiva en yardas, tercera contra el pase, segunda en puntos contra la carrera, segunda en tercer down, primera en cuarto y tercera en zona roja. Sus 14.8 puntos admitidos son el segundo mejor registro esta temporada en toda la Liga.

Es apenas la tercera ocasión desde 1970 que un equipo con promedio de 35 puntos a favor se mida a uno que permite menos de 15 por encuentro a estas alturas de la temporada. En las dos ocasiones previas, uno de los protagonistas avanzó al Super Bowl, incluyendo a los 49ers en 2012.

San Francisco se encaminó a aquel Super Bowl no sólo con una dominante defensiva, sino con un quarterback sumamente elusivo, Collin Kaepernick, y un sistema surgido de la mente del coordinador ofensivo Greg Roman, precisamente el responsable del ataque de los actuales Cuervos, ganadores de siete en fila.

Baltimore no hilvanaba siete victorias desde la temporada de 2000, año en que la franquicia ganó su primer Super Bowl. En aquella ocasión lo hicieron de la mano de una defensiva aterradora que consiguió cuatro blanqueadas y permitió 10 puntos o menos en nueve encuentros. Esta edición es completamente distinta.

Los Cuervos encabezan a la NFL en puntos, pases de touchdown, efectividad en tercero y cuarto down y son segundos en zona roja. Y buena parte de eso se lo deben a la explosividad de Jackson por aire y tierra.



Vikingos en Seattle

La visita de Minnesota a Seattle mañana luce como un adelanto de los playoffs entre los equipos que hasta el momento poseen los dos boletos de comodines en la Conferencia Nacional. Un triunfo podría cambiarle el panorama a cualquiera –ambos están a menos de un juego de la cima en sus respectivas divisiones.

Asimismo, gozan de la mejor temporada en la carrera de sus respectivos mariscales, por lo que es lógico que Kirk Cousins y Russell Wilson asuman un papel protagónico en un duelo de tal relevancia.

Por los Vikingos (8-3) Cousins ha logrado silenciar a sus detractores en la actual temporada. Encabeza a la Liga en rating (114.8) y tiene 21 pases de touchdown por apenas tres intercepciones, justificando en parte su contrato por 84 millones de dólares garantizados.

Lo acompaña un talentosísimo reparto que incluye al tercer mejor corredor de la campaña, Dalvin Cook (mil 17 yardas), así como a Stefon Diggs y Adam Thielen, una dupla de receptores que eclipsaron la barrera de las mil yardas la temporada previa. Minnesota presume el octavo mejor ataque de la Liga. Eso y la sexta mejor defensa de la Liga han bastado para enfilar a los Vikingos a seis victorias en sus últimos siete compromisos.

Pero Minnesota tiene un registro de apenas 2-3 fuera de casa en la campaña y ahora debe enfrentar a unos Halcones Marinos (9-2) que ostentan una foja de 18-2 en partidos como locales en horario estelar bajo las riendas del coach Pete Carroll.

No es sólo Carroll. El mariscal Russell Wilson tiene credenciales de JMV con 24 pases de touchdown y apenas tres intercepciones. La semana pasada se convirtió en el primer pasador en la historia con al menos nueve triunfos en sus primeras ocho campañas en la NFL.

En sus cinco duelos como local, Wilson tiene 16 touchdowns –dos de ellos por tierra– una intercepción y 113.9 puntos de rating. Ello podría serle sumamente útil ante la 20ma defensiva contra el pase.

De la mano de Wilson, Seattle acumula cuatro partidos con al menos 28 puntos y siete triunfos en sus últimos ocho encuentros, dos de ellos en tiempo extra. Suficientes victorias para maquillar una clara deficiencia en los Halcones Marinos: una defensiva contra el pase que es la 29na en la Liga y tendrá las manos llenas mañana.