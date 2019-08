Chivas, para competir al que sea: Jesús Sánchez

Zapopan, Jalisco.- Las Chivas debutan hoy en la Copa MX ante el Santos, y el lateral Jesús ‘Chapo’ Sánchez afirmó que tienen plantel suficiente para competir frente a cualquier equipo, sin importar el presupuesto del plantel.

“Chivas está para competirle a quien sea, eso sí tenemos que demostrarlo, tenemos que trabajar y esforzarnos todos los días para poder estar a la altura de equipos que invierten demasiado, pero al fin de cuentas el futbol es de hombres y no de nombres, y tenemos que demostrar que podemos competirle a equipos de mucho más presupuesto”, declaró Sánchez.

A pesar del problema por el no descenso en el que está inmerso el equipo, el jugador rojiblanco dice que le darán también seriedad al torneo copero.

“Chivas tiene que jugar todo. A pesar de la situación en que nos encontramos, se tienen que disputar todos los torneos que tiene a su alcance y ahora en Copa no tiene que ser la excepción”, agregó el lateral del Rebaño.

Los dirigidos por Tomás Boy arrancaron su entrenamiento a las 10:00 horas en Verde Valle, el último ensayo para medirse hoy a los Laguneros, a las 18:00 horas, en el Estadio Akron.

Ambos clubes reservarán al equipo titular para la Liga MX, y presentarán a su cuadro alternativo.