Chivas apuesta por Tomás Boy

Ciudad de México—Desesperado por salir de una crisis de resultados que lo tiene fuera de los puestos de liguilla en el torneo Clausura mexicano y como serio candidato a descender el próximo año, Chivas anunció el miércoles la contratación de Tomás Boy como nuevo entrenador en reemplazo del paraguayo José Cardozo.

La apuesta del Rebaño Sagrado parece arriesgada. El “Jefe” Boy, de 66 años, no dirige en México desde que Cruz Azul lo despidió por malos resultados en octubre de 2016 y nunca ha sacado campeón a un equipo como entrenador.

En los últimos años, Boy se desempeñó como analista para la cadena ESPN.

“Estoy acostumbrado a agarrar papas calientes y equipos que están para el descenso así que no me preocupa porque creo que este equipo está por encima de eso”, dijo Boy. “Pero sé que si no logramos cosas en estos cuatro partidos, la cosa se va a poner feo. Pero a eso vine, para el reto y el desafío y hay que enfrentarlo”.

El director general de Chivas, José Luis Higuera, informó que el acuerdo inicial con Boy es por los cuatro partidos que restan en el Clausura y después negociarán un nuevo contrato.

“El equipo debería tener más puntos de los que tiene, como analista lo veía y lo dije, después me contactó la directiva y yo les dije que yo creo que todavía se puede clasificar y vengo a ayudar”, declaró Boy, capitán de la selección mexicana en el Mundial de México 1986, quien ha dirigido a ocho equipos en la primera división. Su mejor resultado fue un subcampeonato conseguido con Morelia en el Clausura 2011.