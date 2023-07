'Chiquimarco' se ampara ante acusaciones de violencia

Ciudad de México.- Marco Antonio Rodríguez interpuso un amparo luego de ser acusado por presunta violencia familiar.

El ex árbitro del futbol mexicano y ahora analista de televisión había sido vinculado a proceso por un juez de la Fiscalía de la Ciudad de México por presuntas agresiones a uno de sus familiares.

Y, luego de algunos días, "Chiquimarco" rompió el silencio anunciando en sus redes sociales que procedió legalmente ante la "fabricación de delitos en su contra".

"Al verme violentado en mis derechos en el procedimiento y para demostrar mi inocencia, me vi en la necesidad de interponer diversos amparos que están en trámite ante la Juez Décimo Segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX y los recursos que se encuentran en Colegiados sobre la constitucionalidad del proceso", escribió.

Además, el ex silbante señaló que todo se trató de una estrategia para inculparlo y dañar su reputación, por medio de un cartel de abogados especialistas en la fabricación de delitos de carácter penal.

"El día de hoy se desglosaron las denuncias que interpuse por los delitos de fraude procesal y falsedad ante autoridades en contra de todos los implicados en este entramado", publicó este lunes Marco Antonio Rodríguez.

