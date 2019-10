‘China pidió despido del gerente de Rockets’

El comisionado de la NBA Adam Silver dijo que las autoridades chinas querían que se despidiera al gerente general de los Rockets de Houston Daryl Morey por su tuit en apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong, y la Liga rechazó enérgicamente la petición.

Silver dijo que la Liga ya comenzó a resentir las “importantes” pérdidas financieras consecuencia de la reacción de China al tuit de Morey, que ya fue borrado.

“Obviamente, dejamos en claro que el gobierno chino, las partes con las que tratamos, gobierno y sector empresarial, nos pidieron que fuera despedido”, dijo Silver el jueves durante una aparición en la Cumbre Time 100 Health en Nueva York. “Dijimos ‘Eso no va a ocurrir de ninguna manera. No hay forma que siquiera lo disciplinemos’”.

Silver también dijo que no está seguro lo que sucederá con la relación de la NBA con China, que ha ido creciendo constantemente durante las últimas tres décadas.

“Sentí que habíamos logrado un enorme progreso en términos de crear intercambios culturales con el pueblo chino”, declaró Silver. “Una vez más, lamento que se haya perdido tanto. Y ni siquiera estoy seguro que es lo que sigue”.

La Liga y LeBron James, una de sus principales estrellas, han sido fuertemente criticadas por algunos legisladores por la percepción de que han cedido ante el régimen chino. La Liga no ha reprendido públicamente a Morey, y Silver ha dejado en claro que la NBA apoyará su libertad de expresión.