Chihuahuenses hacen historia

La noche del sábado 25 de junio los nombres de cuatro atletas de Chihuahua han quedado grabados con letras de oro en el libro de la historia del atletismo mexicano, luego de establecer un nuevo récord nacional en el relevo 4x400 de los Juegos Conade.

El Estadio Héroes de Nacozari de Hermosillo, Sonora, fue testigo de la hazaña que lograron Abril Loya, Itzel Cervantes, Natalia Roacho y Joseline Carrasco, al terminar la prueba en 3:43.76 minutos y dejar atrás la marca de 3:45.37 que había impuesto Jalisco en el 2007.

PUBLICIDAD

Además del nuevo récord nacional Sub-23, las atletas chihuahuenses se hicieron acreedoras a la medalla de oro. La plata fue para la Ciudad de México con 3:51.96 y el bronce para Sonora con 3:52.24

Loya, Cervantes y Carrasco son atletas-estudiantes de la UACJ, mientras que Roacho es de la UACH, pero en este evento las cuatro representaron a Chihuahua y llevaron como entrenador a Javier Guerrero.

Abril Loya fue la encargada de abrir el relevo, situación que ella no sabía.

“Al principio me sentía muy nerviosa porque no sabía que yo iba a abrir, entonces pensé ‘tengo que dar lo mejor de mí’, y al momento de la carrera todo salió bien”, comentó Abril.

“Me siento muy, muy feliz, al principio no nos iba muy bien, pero en el relevo dimos todo y no teníamos idea del récord. Es mi último año en Sub-23 y dejar mi nombre con esta marca me pone demasiado feliz”, agregó la atleta de 21 años de edad y originaria de la ciudad de Chihuahua.

“Antes que nos dijeran lo del récord yo lo sentí como el mejor relevo de mi vida, el mejor relevo que he corrido”, dijo la juarense Itzel Cervantes, que fue la segunda en llevar la estafeta y corrió los 400 metros en 54 segundos. “Es algo que pasa rápido, pero llegar a un 54 para mí fue la primera vez en la temporada y en mi vida. Es mi mejor 400 y se pasa en un abrir y cerrar de ojos”.

“Fue una experiencia inolvidable, estábamos trabajando para ello desde el Regional donde ya estábamos cerca de la marca”, apuntó Natalia Roacho, nacida en Cuauhtémoc hace 22 años. “En todo este tiempo estuvimos enfocadas en correr lo mejor posible, hacer la carrera de nuestras vidas y la verdad de las cosas el haber logrado el récord nacional en ese momento nos agarró de sorpresa, pero de inmediato brincamos de alegría”.

A Joseline Carrasco, la más chica de las cuatro, le tocó el cierre de la carrera y por lo tanto asegurar la medalla de oro, sin saber mientras corría que se encaminaban a registrar un nuevo récord nacional.

“Yo fui el cierre, ya traíamos bastantita ventaja y no podía desaprovecharla, tenía que salir a full y administrar la carrera”, dijo la juarense Joseline, de 20 años de edad. “Nunca nos pasó por la mente un récord, pero después fue una gran emoción para nosotras porque fue también la última carrera de la temporada”.

Conózcalas

Nombre: Abril Loya

Fecha de nac.: 28 de noviembre de 2000

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 21 años

Estatura: 1.58 m

Peso: 55 kg

Nombre: Itzel Adriana Cervantes Ortiz

Fecha de nac: 3 de abril de 2001

Lugar de nac: Cd. Juárez

Edad: 21 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 49 kg

Nombre: Joseline Carrasco

Fecha de nac.: 10 de abril de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 20 años

Estatura: 1.67 m

Peso: 54 kg

Nombre: Natalia Andreina Roacho Amador

Fecha de nac.: 21 de mayo de 2000

Lugar de nac.: Cuauhtémoc, Chih.

Edad: 22 años

Estatura: 1.64 m

Peso: 52 Kg