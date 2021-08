Chihuahuenses Eduardo Monreal y Hugo Puentes representarán México en futbol rápido

Los futbolistas chihuahuenses que vistieron la playera del Savage en las pasadas finales nacionales de la Liga Mexicana de futbol rápido, Eduardo Monreal y Hugo Puentes fueron convocados a la Selección Mexicana para su compromiso ante su similar de los Estados Unidos.

Ambos mediocampistas ofensivos y goleadores son originarios de Ciudad Juárez y juegan en estos momentos en la Major Arena Soccer League, el ‘Benji’ Monreal para Wichita Wings de Kansas y la ‘Roca’ Puentes para el Flash de Monterrey.

“Agradecido con Dios por cada bendición que se me presenta y al cuerpo técnico por esta gran oportunidad. Y qué mejor momento que representar a mi país. Será un placer jugar con tan excelentes jugadores”, dijo Monreal quien por ahora ha tenido una presentación de ensueño con los Wichita Wings.

Será el próximo 27 de agosto, el compromiso amistoso de futbol rápido en contra de la Selección de los Estados Unidos American Association of Soccer en la ciudad de Boise, Idaho en Estados Unidos.

Convertido ya en un jugador de experiencia en la media cancha en su labor de recuperador y asistidor, el ‘Benji’ inició su camino en los Cuervos de Ciudad Juárez, también en la MASL2, y antes lo había hecho en Colorado Inferno mientras que en el 2020 reforzó al nuevo proyecto de la capital del Estado, el Savage CUU.

“Yo estaba en Denver y me hablaron para ir a Albuquerque a un torneo, luego me habló un conocido para decirme que estaba en contacto con la directiva del Savage, que estaban preguntando por jugadores de los Cuervos y fuimos para probarnos. Así fue como llegué a Savage y agradezco a la institución y a su dueño Joel Torres por la oportunidad que me brindaron”.

El jugador de 25 años recuerda que empezó a jugar futbol a los ocho años, pero en aquel entonces era portero. A los 17 años dejó la portería para jugar como defensa y poco después como mediocampista. ‘Benji’ también jugó futbol asociación e incluso durante año y medio fue parte de los Soles de Juárez en la Tercera División.

Por su parte, Hugo Puentes se caracteriza de ser un jugador todo terreno que busca y pelea el balón a cada jugada ya sea chocando con el adversario, estrellándose en las tablas y convirtiéndose en líder de asistencias y líder de anotaciones. El juego explosivo y contundente lo hace verse todo un ‘crack’.