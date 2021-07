Chihuahuenses cantan playball en Dominicana

Los chihuahuenses que se encuentran en la Liga Dominicana de Verano se aprestan a iniciar temporada regular este lunes y comenzar su sueño de llegar hasta las Grandes Ligas.

Son al menos tres chihuahuenses los que comenzarían temporada, todos lanzadores, en las figuras de Jemir Leal con la organización de Reales de Kansas City, Ricardo Estrada con Gigantes de San Francisco y Pedro Santillán con Dodgers de Los Angeles.

El también lanzador Ramón Carrasco, quien pertenece a los Cerveceros de Milwaukee, fue recientemente colocado en el roster de uno de los equipos que juegan en la Liga de Arizona, que también es clase Rookie.

Carrasco se encontraría con Mario Pérez, quien está en la misma organización.

Leal, originario de Camargo, indicó que lo más probable es que inicie juegos para los Reales.

“Pues ya va a empezar la temporada el lunes que entra, me dieron el rol de abridor, aún no me dicen qué abridor voy a ser”, dijo, pues desconoce qué puesto en la rotación tendrá.

“Sólo queda tener una buena temporada y ver qué dicen los coaches sobre mí”, agregó el camarguense.

De Estrada y Santillán aún no se sabe qué roles tendrán en sus equipos, pero se espera que durante la semana entrante tengan actividad, ya sea como abridores o como relevistas.

Los Giants-2, equipo de Estrada, abren campaña enfrentándose a los Cardenales-Red, al tiempo que los Reales-White, donde está Leal, inicia su campaña contra los Medias Rojas-Blue.

Cabe recordar que la estructura de Ligas Menores consta de varias clases. La Liga Dominicana de Verano es clase Rookie, y para llegar a Grandes Ligas, hay que pasar por Clase-A, Clase-A Avanzada, AA y AAA, aunque ha habido peloteros que se han “brincado” niveles por su rápido desarrollo.

Nombre Posición Organización Nacido en

Jemir Leal Lanzador Reales de Kansas City Camargo

Ricardo Estrada Lanzador Gigantes de San Francisco Chihuahua

Pedro SantillánLanzadorDodgers de Los AngelesChihuahua

Ricardo Adrián Estrada Domínguez

Edad: 19 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 85 kg

Posición: Lanzador zurdo

Nacido en: Chihuahua, Chihuahua

Organización: Gigantes de San Francisco

Pedro Santillán Herrera

Edad: 19 años

Estatura: 1.96 cm

Peso: 108 kg

Posición: Lanzador

Nacido en: Chihuahua, Chihuahua

Organización: Dodgers de Los Angeles

Jemir Leal

Edad: 16 años

Estatura: 1.88 m

Peso: 76 kg

Posición: Lanzador derecho

Nacido en: Camargo, Chihuahua

Organización: Reales de Kansas City