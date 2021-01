Chihuahuenses a escena

Agencias

Casi una decena de futbolistas chihuahuenses, encabezados por el actual campeón con el León, Luis Montes, buscarán a partir de este fin de semana brillar con sus respectivos equipos, al ponerse en marcha el torneo Clausura 2021 de la Liga MX.

Además del veterano Montes, la lista está integrada por Francisco Nevárez del FC Juárez, Adrián Mora de los Rayados de Monterrey, Carlos Vargas del Mazatlán FC, Óscar Jiménez del América, Santiago Muñoz de Santos, Bryan González de Pachuca, y Sagir Arce también del Mazatlán.

Luis Montes

Poseedor de una larga trayectoria en la Primera División del futbol mexicano, Luis Montes guio a los Panzas Verdes de León a ganar su noveno campeonato de liga. El mediocampista juarense, de 34 años, no solamente fue elegido en el 11 ideal del Apertura 2020, sino que fue seleccionado como el mejor jugador de ese torneo.

Montes también cuenta con experiencia en selección nacional en diferentes competencias, pero no se olvida la fractura que sufrió en el 2014 cuando estaba a unos días de debutar en el Mundial de Brasil.

A mediados del año pasado el jugador fronterizo se vio envuelto en una polémica al anunciar su retiro de la Selección Mexicana, pues consideró que en las últimas convocatorias que tuvo no recibió la oportunidad que merecía para mostrar su talento en la cancha. Sin embargo, recientemente dejó abierta la posibilidad de aceptar un nuevo llamado al Tri mayor.

Montes y el León visitan mañana a los Tigres de la UANL.

Francisco Nevárez

Oriundo de Ciudad Juárez, Nevárez suma varios torneos con la playera de los Bravos, la mayoría de ellos en las divisiones inferiores. En el Apertura 2018 sumó tres partidos de Liga de Ascenso, dos de ellos como titular, y cinco en la Copa MX, con tres en el cuadro inicial.

Fue en el Apertura 2019 que tuvo la oportunidad de debutar en la máxima categoría, aunque en ese torneo vio acción solamente en un partido de la Liga MX, pero jugó 10 en la Copa MX 2019-20.

Desde entonces ha jugado más tiempo en el equipo Sub 20, pero en el Apertura 2020 vio acción en tres juegos de la Liga MX, incluso en uno de ellos saltó a la cancha como titular.

Los Bravos abren el torneo como visitantes ante Pachuca el próximo lunes.

Bryan González

Jugador de los Tuzos del Pachuca, nacido en esta frontera, de 17 años y con experiencia en selecciones nacionales juveniles, Bryan González debutó en la Liga MX el 30 de octubre del año pasado contra los Xolos de Tijuana.

Bryan entró al minuto 84 en lugar de Víctor Dávila y aunque fueron pocos minutos los que marcaron su debut en el máximo circuito, es un momento que el delantero juarense nunca va a olvidar.

“Al medio tiempo todos me decían que calentara, ‘hoy es tu día’ dijeron, y entonces empezaron un poco los nervios en mí”, declaró Bryan a El Diario a principios de diciembre pasado.

Santiago Muñoz

De 18 años y subcampeón del mundo con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 de Brasil, el delantero juarense Santiago Muñoz debutó con el primer equipo del Santos de Torreón el pasado 25 de octubre, con un triunfo sobre al Atlético de San Luis.

Muñoz entró de cambio cuando transcurría el minuto 69 en lugar de Eduardo Aguirre y el momento de su ingreso lo describió como algo inexplicable, “cuando me habló en verdad sentí así como un, no sé, un agradecimiento y como satisfecho por todo el trabajo que he hecho, que he logrado estar ahí”.

Santos recibe este domingo al Cruz Azul.

Carlos Vargas

El juarense Carlos Vargas se inició en las fuerzas básicas del Club Tijuana. Debutó en el máximo circuito el 21 de febrero de 2017, cuando los Xolos se midieron a los Correcaminos de la UAT en la Copa MX. Menos de un mes después se dio su debut en la Primera División, el 17 de marzo, en un partido contra Santos Laguna.

En aquella ciudad fronteriza fue dirigido por Miguel Herrera, quien en el Apertura 2017 llegó al América y se llevó con él a Vargas. En diciembre del 2019 el defensa fronterizo fue enviado a los Monarcas Morelia para el Clausura 2020, torneo que finalmente se canceló. Después, Morelia fue cambiado de sede a Mazatlán y así Vargas llegó al equipo de ese puerto.

Esta noche, Mazatlán será anfitrión de los Rayos del Necaxa.

Adrián Mora

El pasado 28 de diciembre, el parralense Adrián Mora se convirtió en el primer refuerzo de los Rayados del Monterrey en la era de Javier Aguirre como entrenador. Mora llegó al equipo regiomontano procedente de los Diablos Rojos del Toluca y en su presentación declaró que aportará experiencia al plantel regio, pero al mismo tiempo buscará que este equipo le dé los reflectores suficientes para emigrar al futbol europeo.

“Sé que no va a ser fácil, pero a eso vine a competir y tratar de ganarme un puesto, si no viniera a eso me hubiera quedado en Toluca”, dijo en su presentación el oriundo de Parral.

Monterrey visita mañana a los Zorros del Atlas.

Óscar Jiménez

Nacido en la ciudad de Chihuahua, Óscar Jiménez inició su carrera como portero profesional con los Indios de Juárez en el 2018. Después pasó a los Lobos BUAP en Liga de Ascenso y con Chiapas en la Primera División.

Es en diciembre de 2016 que el entonces técnico del América, Ricardo La Volpe, lo lleva al nido y desde entonces el arquero chihuahuense se ha mantenido con el equipo de Coapa, con el que ya ha sido titular en varios partidos.

Jiménez y el América visitan este sábado al Atlético de San Luis.

Sagir Arce

Aunque nació en Kansas City, Estados Unidos, por las venas de Sagir corre también sangre chihuahuense, pues sus papás son oriundos de la capital del estado.

Arce hizo su debut profesional con Monarcas Morelia el 3 de septiembre del 2019, cuando ingresó al minuto 77 en lugar de Fernando Aristeguieta en un partido de la Copa MX contra Cimarrones de Sonora. Su debut en la Liga MX se dio el 25 de septiembre del 2019 en el duelo contra los Xolos de Tijuana, en el que él entró de cambio en lugar de Aldo Rocha al minuto 81.