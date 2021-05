Chihuahuense Uziel Muñoz se codeará con la élite

Cortesía

Llevar una temporada invicta este año, incluidos dos triunfos en eventos celebrados en Estados Unidos, le abrió la puerta al chihuahuense Uziel Muñoz para ser aceptado en el ‘USA Track and Field Throws Festival’, que se llevará a cabo el 22 de mayo próximo en Tucson, Arizona.

En ese evento Uziel tendrá la oportunidad de codearse con los mejores lanzadores del mundo, como los estadounidenses Ryan Crouser, campeón del mundo en Qatar y campeón olímpico en Río 2016; Darrell Hill, finalista mundial, y Joe Kovacs, lanzador de clase mundial.

“El detalle es que las entradas son muy limitadas, ya que solo van a permitir dos atletas por evento y gracias a Dios ya estamos adentro. Se va a vivir como quien dice una final olímpica”, declaró Muñoz en entrevista al sitio Atletissimo México.

Cabe aclarar que esos dos lugares son para atletas fuera de los Estados Unidos.

“Vamos a estar codeándonos con lo mejor de lo mejor, ahora primeramente Dios que nos otorguen el permiso para entrar a Estados Unidos, ya que la aduana americana está bastante dura, hicimos circo maroma y teatro para poder entrar y ahora vamos a tratar de pasar otra vez para ir a Tucson”, mencionó el atleta de 25 años, oriundo de Nuevo Casas Grandes.

A manera de anécdota, Muñoz comentó que para llegar a Houston el pasado 25 de abril, de última hora fue cancelado el vuelo de El Paso a aquella ciudad, por lo que la opción más viable que tuvo para estar a tiempo y competir fue viajar por carretera, para lo cual manejó toda la noche, llegó como a las 3:00 de la tarde, descansó un poco, compitió y ganó con un lanzamiento de 20.00 metros en el ‘J Fred Duckett Twilight’.

Una semana después estuvo en Lubbock, donde ganó el Corky/Crofoot Shootout organizado por Texas Tech University, con 20.43 metros. Después del evento en Tucson, Uziel tomará parte en el Campeonato Nacional a principios de junio en Querétaro.

Egresado de Administración de Empresas por la UACJ, Muñoz espera registrar los 21.10 metros que le exigen para amarrar el boleto a Tokio, o bien quedar entre los lanzadores que recibirán una invitación para asistir a estos Juegos Olímpicos. En cualquier caso, él ya se visualiza en la final olímpica.

“Yo me he visualizado la verdad en la final, en Juegos Olímpicos yo no dudo de mí ni un segundo de no estar en la final, ser finalista, eso es lo primero en mi debut. Ya estando en la final cualquier cosa puede suceder, las medallas se pelean en un espacio de 80 centímetros, es donde están las medallas del 16 al primer lugar se pelean el 80 centímetros, esos 80 centímetros un suspiro, un resbalón, cualquier cosa te puede contar la historia diferente”.

Nombre: Uziel Aarón Muñoz Galarza

Lugar de Nac.: Nuevo Casas Grandes

Fecha de Nac.: 8 de septiembre de 1995

Edad: 25 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 120 kg

Competencias de Uziel en Estados Unidos en 2021

Corky/Crofoot Shootout

1 de mayo

Complejo de Atletismo Fuller, Lubbock, TX

Distancia: 20.43 m

‘J Fred Duckett Twilight’

25 de abril

Rice University, Houston, Texas

Distancia: 20.00 m