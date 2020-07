Chihuahuense Payán se abre camino

Cortesía

La basquetbolista chihuahuense y seleccionada nacional Sofía Payán sigue haciendo historia en este deporte al convertirse ahora en la primera jugadora becada del equipo Mexcaltecas de Nayarit, que milita en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil.

“Feliz y muy emocionada por un logro más en mi carrera. El club me hizo la oferta de pagarme la escuela, la alimentación, el hospedaje”.

“El presidente del equipo habló conmigo y me hizo ver la importancia de tener una carrera profesional a la par de jugar profesionalmente y me gustó la idea, porque así podría exigirme mucho más estando en un nivel profesional”, dijo la capitalina de 19 años.

Sofy continuará sus estudios profesionales en la especialidad de Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Nayarit en Tepic.

De momento no hay convocatoria a la Selección Nacional, pero ella sigue preparándose y entrenando para cuando sea convocada.

“En la liga aquí con Mexcaltecas también no hay nada seguro aún, pero lo que se está diciendo extraoficialmente es que ya no habrá liga este año, hasta la próxima temporada 2021. Ni modo, es preferible la salud y no queda de otra que a seguirle dando como se pueda”, señaló.

Reafirmó estar muy agradecida por la invitación de unirse a Mexcaltecas a principios del año donde dijo la han tratado magnífico, “éste es un equipo grandioso, humilde y que pelea por la camiseta eso me hace sentirme a gusto y me veo con un gran futuro aquí”.

Cabe mencionar que en el torneo de la LMBPF que fue suspendido en el mes de marzo, las nayaritas se ubicaban en la décima y última posición de la tabla general con 5 puntos y récord negativo de 1-3, sin embargo, la capitalina, pese a que las cosas no marchaban bien, se iba consolidando como una de las mejores refuerzos del equipo al ubicarse en estadísticas entre las líderes de varios departamentos como asistencias promedio la segunda mejor con 1.5, valoración con 25.0, tiros libres en porcentaje de 63.6 y puntos promedio en la tercera posición con 8.3 por juego, sólo superada por los 10.8 de Melinda Murillo y los 9.8 de Linda González.

Las líderes son las Mieleras de Guanajuato con 11 puntos y marca de 5-1 y le siguen cuatro equipos con 4-2: Barreteras, Marineras de Puerto Vallarta, Quetzales de Sajoma y Lobas de Aguascalientes, con 3-3 las Mustangs de Saltillo, 3-1 Escaramuzas de Jalisco, donde militan las hermanas chihuahuenses Gabriela y Daniela Saad y sin triunfos con seis derrotas, pero 6 puntos, Reales de Fresnillo y Gladiadoras de San Luis.

Con su carisma y simpatía que la caracteriza, Sofy cayó como “anillo al dedo” en el equipo donde todas la recibieron con los brazos abiertos y apoyándola en todo momento incluyendo su paisana, la exUACH Karla Aranda.

De su paso colegial en México dijo que fue excelente y de gran experiencia jugar con un equipo protagonista como las Aztecas de la UDLA en la liga estudiantil ABE la más importante del país.

De cerca:

Nombre: Sofía Alejandra Payán Martínez

Edad: 19 años

Fecha de Nac: 6 de agosto 2000

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Peso: 64 Kgs.

Estatura: 1.72 mts

Disciplina: Basquetbol

Posición: Ala canastera

Experiencia: 8 años

La numeralia…

5 apariciones

1.5 asistencias promedio

25.0 valoración

63.6 tiros libres porcentaje

8.3 puntos promedio

Su trayectoria…

Estudiantil:

2014- Oro en Cocaba con categoría 1998, siendo la única 2000

2015- Plata en la olimpiada nacional

2017- Plata en la olimpiada nacional

2017- Primera generación de mujeres en la academia Conade.

2018- Oro en el Conadems y MVP del torneo.

Selección Nacional:

2014- Primer año de selección 1999, siendo la única 2000, oro Centrobasket.

2015- Premundial en puebla categoría 1999, siendo la única 2000 y ganando el pase al mundial U17

2016- Mundial U17 (la mejor con valoración del equipo de Mexico)

2017- Medalla de oro en el Centrobasket y MVP del torneo.

2018- Preseleccionada con la selección mayor.

Profesional:

2020- Jugadora profesional con ‘Mexcaltecas de Nayarit’

NBA:

2014- Campamento en San Antonio con Jr. NBA, ganando como mejor jugadora del campamento en la categoría mayor.

2017- Campamento de NBA, Basketball Without Borders Global, siendo la primera mexicana mujer en asistir y ser invitada en la historia.

2017- Campamento NBA Basketball Without Borders Americas (ganando el premio a mejor tiradora de tres puntos y siendo parte del juego de estrellas del campamento)

2018- Primer NBAAcademy que hubo en el CNAR (ganó el premio a la líder del campamento)

2019- Segundo NBAAcademy en el CNAR (volviendo a ganar el premio a la líder del campamento)

2019- Campamento ‘Next Generation’ de la NBA.