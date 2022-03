Chihuahuense ‘Lobita’ Tarango hará su debut profesional

De 23 años de edad y oriunda de la ciudad de Chihuahua, Karla “Lobita” Tarango hará su debut profesional el próximo 2 de abril en la función de boxeo que se presentará en el Gimnasio Josué Neri Santos. Tarango llegó al boxeo amateur a los 12 años y en su primer pleito profesional enfrentará a la juarense Karla “Traviesa” Sáenz.

Se puede decir que la “Lobita” lleva la pasión del boxeo en sus venas y es un deporte que no cambiaría por nada.

“Yo comencé entrenar cuando tenía 12 años en un centro comunitario de mi colonia. Desde la primera vez que entrené me enamoré del boxeo y me dediqué al cien por ciento, nunca faltaba a mi práctica, siempre he sido muy dedicada y aún más a algo que me gusta”, expresó Tarango.

Como parte del equipo de boxeo de la UACH ganó algunas medallas y empezó a fijar su mirada en el boxeo profesional.

En su primer evento en la Ciudad de México ganó plata, después en el Torneo Élite de Primera Fuerza en Monterrey conquistó el bronce y en el 2017, también en la Sultana del Norte, obtuvo un tercer lugar. La batalla entre Tarango y Sáenz está pactada en los 50 kilogramos.

El cartel de esta función es encabezado por el pleito entre Germán ‘Oso’ Heredia y José Luis ‘Gogo’ Molina en peso completo.

Otro combate que luce interesante es el que protagonizarán Alan Javier ‘Cachorro‘ Solís y Adrián ‘Topo’ Gómez en la división de las 126 libras.