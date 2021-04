Chihuahuense Aragón, Entrenador del Año en la ABA

Cortesía

El chihuahuense Jesús Aragón fue reconocido como el Entrenador del Año de la Asociación Americana de Basquetbol (ABA, por sus siglas en inglés), luego de llevar al equipo Southwest Desertcats de El Paso a ganar invictos el campeonato de su conferencia y meterse al torneo de Las Vegas, donde perdieron la final con las Panteras de California.

“La verdad nos tocó una experiencia muy bonita, terminamos 18-0, invictos toda la temporada, llegamos al campeonato de conferencia ranqueados en el número tres en la nación. Desafortunadamente perdimos el juego que no teníamos que perder en el torneo de las finales en Las Vegas”, comentó Aragón, que nació en Parral hace poco más de 42 años, pero que llegó a esta frontera desde los 13.

“Estoy muy contento con la participación que tuvimos en nuestro primer año, con un equipo formado con puros jugadores locales, nada más tenía un refuerzo mexicano de Zacatecas, Bryan Rivera”.

Aragón dijo que después del Juego de Estrellas él sabía que estaba nominado, pero no imaginó que le iban a otorgar el reconocimiento. Este fin de semana, les llegó por correo la placa donde lo nombran Entrenador del Año.

“Es un orgullo muy grande representar así a los hispanos, pero también debo reconocer que me dejaron trabajar, que creyeron en mi proyecto y que cuento con jugadores muy disciplinados”.

Hace seis meses Aragón se dio cuenta de que una franquicia de basquetbol en El Paso buscaba entrenador y les llevó su currículum. Después tuvo dos entrevistas de trabajo y una semana más tarde le hablaron para comunicarle que él era el elegido para dirigir a los Desertcats.

“Acepté, estábamos en tiempo de pandemia, entonces había incertidumbre, incluso varios del equipo nos contagiamos, fue un momento difícil porque parecía que no volveríamos a jugar, pero regresamos y tuvimos que jugar cuatro días seguidos en un gira por Phoenix, pero los muchachos sacaron el corazón y nos mantuvimos invictos”.

Con 17 años como entrenador, Jesús Aragón recuerda que su primer trabajo en esta fase fue como asistente de Raúl Palma en los Gallos de Pelea y al mismo tiempo era el encargado de las fuerzas básicas de ese mismo equipo.

“Tenía como 27 años, en ese tiempo me enseñaron mucho Palma y Ángel ‘Pompis’ González. ‘El Pompis’ fue mi maestro en la UACJ, en la carrera de entrenamiento Deportivo. Luego me casé y me vine a vivir a El Paso”.

Aragón también fue asistente del entrenador Francisco Rufo Torres en los Indios, en un nivel ya más profesional. Fue precisamente Rufo quien lo llevó a jugar en el Cimeba cuando dirigía al equipo de San Luis Potosí.

Nombre: Jesús Aragón Vázquez

Posición: Entrenador

Equipo: Southwest Desertcats

Liga: ABA

Fecha de Nac.: 17 de noviembre de 1978

Lugar de Nac.: Parral

Edad: 42 años

Estatura: 1.86 m

Peso: 135 kg